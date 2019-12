Donald Trump, pus în dificultate de prințul Andrew, acuzat de abuz sexual

La întrebarea jurnaliștilor despre decizia prințului Andrew de a se retrage din viața publică în urma implicării în scandalul Epstein, liderul de la Casa Albă a declarat că este vorba despre „o poveste foarte dură”, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Prinţul Andrew, în vârstă de 59 de ani, cel de-al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a, a renunţat la îndatoririle sale publice după ce a acordat luna trecută un interviu în legătură cu relaţiile lui de prietenie cu fostul om de afaceri Jeffrey Epstein - condamnat pentru viol, pedofilie şi trafic de minori şi care s-ar fi sinucis în închisoare.

„Nu-l cunosc pe prinţul Andrew, însă este o poveste dură, este o poveste foarte dură”, a declarat preşedintele american.

Imaginile însă arată altceva. Se pare că în realitate, actualul lider de la Casa Albă l-a întâlnit pe ... de York de multe ori, cel puțin în ultimii 20 de ani.

Donald Trump a avut întrevederi cu prințul Andrew, duce de York, chiar și în vara acestui an, la Londra, pe 4 iunie, cu prilejul vizitei liderului de la Casa Albă.

Donald Trump și Prințul Andrew, 4 iunie 2019, Londra; Foto: cnn.com

Ducele de York l-a și etichetat atunci pe Twitter pe Donald Trump și a postat mai multe fotografii, de la un dejun de lucru de la Palatul St. James.

🇬🇧🇺🇸On Day 2 of the #USStateVisit, The Duke of York & Prime Minister @TheresaMay welcome President Donald Trump @POTUS to St James’s Palace for a UK/US Senior Business Leaders Group Breakfast Meeting. pic.twitter.com/NfvniwmQKX