"Un raport amplu, complex, detaliat, dar irefutabil, privind frauda electorală prezidenţială care a avut loc în Georgia este aproape gata şi îl voi prezenta într-o conferinţă de presă importantă", a declarat fostul lider de la Casa Albă prin intermediul reţelelor sociale.



Prezentarea, a precizat el, va avea loc luni, 21 august, la Bedminster, în New Jersey, şi va fi un raport "concluziv" care va duce la renunţarea la "toate acuzaţiile" împotriva sa şi a celorlalţi 18 inculpaţi în acest caz.



"Va fi o exonerare completă! Nu i-au urmărit niciodată pe cei care au fraudat alegerile'', a spus Trump.



După mai bine de doi ani de anchete conduse de procuroarea Fani Willis, un mare juriu din Georgia l-a pus luni sub acuzare pe fostul preşedinte pentru tentativă de manipulare a rezultatelor alegerilor din 2020 în acest stat, unde democratul Joe Biden a câştigat la limită.



Potrivit rechizitoriului, fostul preşedinte se confruntă cu 13 capete de acuzare, printre care încălcarea legii din Georgia împotriva organizaţiilor corupte, care se sancţionează cu închisoare în cazul confirmării.



Printre cei inculpaţi alături de fostul preşedinte se numără fostul său avocat personal şi fost primar al New York-ului, Rudy Giuliani, şi fostul său şef de cabinet Mark Meadows.



După aflarea veştii, luni noaptea, Trump a declarat că "vânătoarea de vrăjitoare continuă" şi a descris-o pe Willis drept "o procuroare districtuală scăpată de sub control şi foarte coruptă care a făcut campanie şi a strâns bani sub sloganul "O să-l prind pe Trump".



Într-un comunicat, echipa sa de campanie, care încearcă să-l readucă la Casa Albă, a afirmat că toate "încercările democrate" de a-l scoate pe Trump din campanie "vor eşua".



Luni noaptea s-a produs cea de-a patra punere sub acuzare a fostului preşedinte, care vine după ce, în urmă cu două săptămâni, a fost inculpat de un mare juriu din Washington DC pentru patru capete de acuzare că ar fi încercat să inverseze rezultatul alegerilor americane din 2020, culminând cu asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021.



În plus, la New York, Trump se confruntă cu 34 de capete de acuzare pentru presupuse plăţi către actriţa porno Stormy Daniels, pentru a-i cumpăra tăcerea în timpul campaniei electorale din 2016.



Iar celălalt dosar penal este în Florida, unde este acuzat că a sustras ilegal şi păstrat în reşedinţa sa de la Mar-a-Lago documente clasificate pe care le-a scos de la Casa Albă.