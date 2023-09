Cântărețul și compozitorul de muzică country Charlie Robison, care a inspirat generații de artiști, a murit fulgerător după ce a suferit un infarct.

Artistul american a murit, duminică seară, la un spital din San Antonio după un stop cardiac. Avea 59 de ani. Anunțul a fost făcut de soția sa, Kristen Robison.

Charlie Robison se retrăsese de pe scenă de acum cinci ani, când a fost nevoit să renunțe la ce iubea mai mult după ce complicațiile unei operații i-au răpit vocea, relatează DailyMail.

În ultimii ani a fost unul dintre jurații de la reality show-ul Nashville Star de pe canalul USA Network.

El lasă în urmă patru copii, trei dintre ei din prima căsătorie cu Emily Strayer, membru fondator al trupei de superstar country The Chicks, de care a divorțat în 2008.

Robison și-a lansat cariera muzicală la sfârșitul anilor 1980 și a cântat în trupe locale din Austin. În 1996 a debutat cu albumul solo Bandera, titlu inspirat de numele orașului din comitatul cu același nume din Texas Hill Country, unde fammilia sa avea o fermă de generații întregi. A inspirat mulți artiști și muzicieni din mai multe generații de muzică country, iar albumul său din 2001 „Step Right Up” a ajuns în Top 40 cu melodia „I Want You Bad”.

În 2018, Robison a anunțat că și-a pierdut definitiv capacitatea de a cânta după o intervenție chirurgicală la gât.