O tragedie a avut loc în televiziunea din Marea Britanie. O frumoasă prezentatoare TV a murit la vârsta de 35 de ani, iar de curând s-a aflat și cauza decesului regretatei moderatoare Maddy Anholt.

Maddy Anholt era actriță, autoare și comediantă de succes. Tânăra a jucat în multe comedii, precum serialul lui Emily Atack, Sunny D, Jerk și Mariah, ”The Diva”, the Demons, the Drama”. Ea a primit un diagnostic crunt, anul trecut, imediat după ce a născut-o pe fiica sa. Medicii i-au spus că are cancer la creier.

Familia tinerei a anunțat decesul pe pagina GoFundMe. Conform familiei acesteia, Maddy a murit miercuri, pe 13 septembrie 2023.

„Cu profundă tristețe anunțăm moartea lui Maddy Anholt, iubita noastră fiică, soră, soră, soră geamănă, prietenă, soție și mamă, care a părăsit această lume miercuri, 13 septembrie, la vârsta de 35 de ani.

Poate știți că, la scurt timp după nașterea fiicei sale incredibile, Opal, anul trecut, Maddy a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer cerebral.

Ea a făcut față operației și tratamentului care a urmat cu o grație și un curaj uimitor, fiind însoțită la fiecare pas de familia ei și de soțul ei devotat, Ben”, a scris familia pe pagina de GoFundMe.