„Suntem devastați să spunem că Maxi Jazz a murit aseară. A fost un om care ne-a schimbat viața în multe feluri”, au scris pe Facebook colegii săi de trupă.

„El a dat semnificația și mesajul potrivit muzicii noastre. A fost o ființă minunată, cu timp pentru toată lumea și cu o înțelepciune profundă. A fost o onoare și, desigur, o adevărată plăcere să lucrăm cu el”, au scris Rollo și Sister Bliss, foștii săi colegi de trupă.

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. 🙏💔 pic.twitter.com/4R88rg8Aza