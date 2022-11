„Johan Hamel era un arbitru experimentat, nu mai multe sezoane la activ în Ligue 1 şi Ligue 2. Dispariţia sa bruscă este un şoc teribil. În numele fotbalului profesionist, transmit condoleanţe familiei şi apropiaţilor cu Johan”, este mesajul preşedintelui ligii franceze, Vincent Labrune.

Hamel a fost arbitru asistent la meciul Paris Saint-Germain – Auxerre, scor 5-0, disputat duminică, în Ligue 1.

French referee Johan Hamel has tragically passed away after suffering from a stroke.



Hamel, a Ligue 1 and Champions League official, was just 42. RIP 💔 pic.twitter.com/iCziDkbaCI