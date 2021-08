Creatorul filmului Sherlock, Steven Moffat, i-a adus un omagiu actriței, pe care o descrie drept ,,cea mai amabilă, cea mai drăguță și mai amuzantă persoană pe care ai putea să o întâlnești”.

„Cea mai frumoasă lumină de pe Baker Street s-a stins”, a precizat Steven Moffat, potrivit Daily Mail.

Cine a fost actrița Una Stubbs

Actrița Una Stubbs s-a născut în Hertfordshire, în anul 1937, și a avut o carieră îndelungată în cinematografie, televiziune și teatru. A jucat în Sherlock, EastEnders și Till Death Us Do Part. Printre personajele jucate se află și domana Hudson în Sherlock de la BBC cu Benedict Cumberbatch și Martin Freeman.

Artista era cunoscută și pentru rolurile sale din filmul clasic al lui Sir Cliff Richard Summer Holiday, precum și pentru Worzel Gummidge și In Sickness And In Health.

Actrița a fost căsătorită de două ori și a avut trei copii.