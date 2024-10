Dezvoltatorii imobiliari, atrași de potențialul terenului, își fac apariția cu oferte tot mai atrăgătoare, însă familia Zammit rămâne neclintită. Conacul, situat în The Ponds, un cartier din nord-vestul Sydney-ului, este evaluat acum la aproximativ 60 de milioane de dolari australieni, ceea ce ar însemna aproape 40 de milioane de euro.

Casa beneficiază de o alee lungă de 200 de metri, un garaj pentru trei mașini și o priveliște impresionantă către Munții Albaștri, situată la doar 40 de minute de centrul orașului. Deși au fost contactați cu nenumărate oferte, familia Zammit nu a cedat, continuând să primească propuneri aproape zilnic. Zilele trecute, reporteri au observat că în fața ușii lor se aflau cărți de vizită de la agenți imobiliari, care conțineau mesaje scrise de mână, implorându-i să ia legătura.

Imaginile aeriene arată cum, în jurul casei, câmpurile verzi au fost transformate în cartiere rezidențiale, iar vecinii se plâng de lipsa spațiului pentru copii. În contrast, cei care locuiesc aproape de familia Zammit se bucură de priveliștea gazonului îngrijit.

Familia Zammit, cunoscută pentru discreția sa, rareori își face apariția în curte, în afară de zilele în care își tund gazonul. Deși terenul lor are o valoare considerabilă acum, ei au scos proprietatea la vânzare de două ori în trecut, dar la prețuri mult mai mici.

Motivul real pentru care familia refuză ofertele generoase rămâne neclar, dar speculațiile sugerează că aceștia ar putea aștepta o creștere și mai mare a valorii terenului înainte de a lua o decizie.

