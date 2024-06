Seismul a fost localizat la 54 de kilometri sud-vest de districtul Yauca, în provincia Caraveli, în departamentul Arequipa, la o adâncime de 42 de kilometri, la ora locală 0.36 (8.36, ora României), anunţă pe X Centrul Seismologic Naţional peruan (IGP), relatează AFP potrivit News.ro.

Potrivit USGS, cutremurul a avut loc la 28 de kilometri adâncime.

Potrivit Direcţiei de Hidrografie şi Navigaţie a Marinei peruane, acest seism a generat ”o alertă de tsunami pe litoralul peruan”.

”Acest eveniment va fi supravegehat constant”, subliniază instituţia.

A preliminary M7.2 earthquake struck off the coast of Peru early Friday and was felt as far as the capital, Lima, about 600 miles away. pic.twitter.com/LNF1xK5rWU

Cutremurul a fost resimţit în capitală, Lima, şi în mare parte a zonei de sud şi centrale a coastei Perului.

Epicentrul se situează la aproximativ 40 de kilometri de chala, o localitate cu aproximativ 10.000 de locuitori.

”Având în vedere cutremurul care a avut loc azi (vineri), efectuăm urmărireea corespunzătoare în vederea evaluării pagubelor şi stabilirii acţiunilor de întreprins”, anunţă pe X preşedinţia peruană.

Ministerul Transporturilor şi Comuncaţiilor anunţă că supraveghează ”în permanenţă drumurile, podurile, aeroporturile şi serviciile de comunicaţii în zona atinsă”.

The lamps moved on the upper floors of the buildings in Lima#EARTHQUAKE of magnitude 7.0 was recorded in #Arequipa and produced a #tsunami alert on the Peruvian coast due to the earthquake.#earthquake #Peru #earthquake #BreakingNews‌ #SouthAmerica pic.twitter.com/GjN9bKXelp