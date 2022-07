Ea a declarat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă "un şoc strategic" pentru stabilitatea regională, europeană şi euroatlantică, reprezentând totodată "cea mai mare criză de securitate în Europa" de la Al Doilea Război Mondial. De asemenea, Cojocaru a subliniat că România susţine suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei şi condamnă puternic războiul "neprovocat şi nejustificat" al Federaţiei Ruse.

Precizările au fost făcute în cadrul celei de-a IV-a ediţii a "Atlantic - Black Sea Security Forum", cu tema "What New European Security Architecture after Russia's war on Ukraine?", eveniment organizat de Institutul Aspen România împreună cu "German Marshall Fund of the US" din Bucureşti, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi Ambasada Franţei în România.

"Din punct de vedere strategic, Moscova urmăreşte să revină la paradigma Războiului Rece în chestiuni de securitate şi să oprească extinderea NATO. (...) Putem vedea că la nivel operaţional, Rusia caută să creeze un coridor terestru între Donbas şi gura Dunării şi să ia toate regiunile majoritar pro-ruse din Ucraina. Istoria nu trebuia să se desfăşoare în acest fel, cel puţin cu 12 ani în urmă, când Rusia a fost definită ca partener strategic în anteriorul concept strategic al Alianţei. Rusia se concentrează azi asupra Ucrainei de est, fără să renunţe la planurile sale în ce priveşte sudul. Odesa rămâne în planurile ruseşti ca parte a unei etape ulterioare a acţiunilor militare pe termen lung. Din această perspectivă, cel mai periculos scenariu pentru Ucraina, România şi NATO ar viza crearea unui coridor terestru spre Odesa şi conexiunea cu Trasnistria", a spus secretarul de stat.