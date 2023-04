”Acum un an, crucișătorul rusesc Moskva, cu ajutorul marinei ucrainene, și-a încheiat ultima și cea mai reușită operațiune. A trecut printr-o transformare de la cea mai mare cutie de conserve din Marea Neagră la cea mai bună atracție pentru scafandri. Nu ne vom opri”, a scris Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, pe Twitter.

În continuare, el le-a transmis rușilor că au 3 opțiuni: să fugă din Ucraina, să se predea sau ”să facă o baie în mare”.

În videoclipul postat de Oleksii Reznikov, apare momentul lansării unei rachete Neptun, de fabricație ucraineană, dar care copiază un mode mai vechi, din perioada sovietică, cu care ar fi fost lovit crucișătorul.

A year ago, the russian cruiser “moskva”, with the help of @UA_NAVY, completed its last and most successful operation. It underwent a transformation from the Black Sea\"s largest tin can into its best diving attraction.

