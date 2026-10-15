„COVID-ul american” se răspândește rapid. Cazurile au crescut enorm într-o singură lună
Spital
O creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 asociate variantei XFG a fost raportată în Marea Britanie, în contextul apropierii sezonului rece. Autoritățile sanitare britanice au transmis recomandări pentru persoanele care prezintă simptome de infecție respiratorie, în special în ceea ce privește evitarea contactului cu persoanele vulnerabile și limitarea răspândirii virusului.
Varianta cunoscută în spațiul public drept „COVID-ul american” a înregistrat o creștere importantă a numărului de cazuri între august și septembrie. Potrivit datelor publicate de Agenția pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie (UKHSA), în septembrie au fost raportate 4.589 de cazuri, comparativ cu 1.374 în luna precedentă. Creșterea este de aproximativ 234%.
Evoluția infecțiilor a fost însoțită și de o majorare a internărilor asociate COVID-19. Conform cifrelor citate în raportare, numărul acestora a urcat de la 950 în august la 4.939 în septembrie, ceea ce reprezintă o creștere de peste cinci ori. Mai mult de jumătate dintre cazurile pozitive analizate au fost asociate variantei XFG.
Ce este „COVID-ul american” și de unde provine denumirea
Denumirea de „COVID american” este folosită pentru a face referire la varianta XFG a coronavirusului. Potrivit explicațiilor oferite de autoritățile britanice, numele este legat de locul în care varianta a fost identificată și secvențiată inițial, fără să demonstreze că virusul a apărut neapărat în acea regiune.
Creșterea numărului de infectări atrage atenția în condițiile în care temperaturile scad, iar infecțiile respiratorii tind să devină mai frecvente, arată ladbible.com. Specialiștii avertizează că persoanele cu simptome ușoare pot transmite virusul mai departe, inclusiv celor care prezintă un risc crescut de a dezvolta complicații.
De asemenea, numărul real al infecțiilor ar putea fi mai mare decât cel raportat oficial, deoarece persoanele cu manifestări ușoare nu ajung întotdeauna să fie testate sau diagnosticate.
Cu toate acestea, UKHSA a precizat că nivelurile actuale sunt mult sub cele înregistrate în ianuarie 2021, când peste 20.000 de persoane erau internate în spitalele britanice cu COVID-19.
Simptomele variantei XFG. La ce trebuie să fie atenți oamenii
Infecția cu varianta XFG poate provoca manifestări asemănătoare celor întâlnite în cazul altor variante ale coronavirusului, inclusiv Omicron. Printre simptomele care pot apărea se numără oboseala accentuată, febra, tusea și durerile în gât.
Persoanele infectate pot prezenta și alte semne ale unei infecții respiratorii. Cele mai frecvente simptome asociate COVID-19 includ:
- Febră și frisoane, însoțite de senzația de căldură la nivelul corpului;
- Tuse persistentă, care poate apărea în mod repetat pe parcursul zilei;
- Pierderea sau modificarea mirosului și gustului;
- Dificultăți de respirație;
- Oboseală intensă și epuizare;
- Dureri musculare și corporale;
- Dureri de cap;
- Durere sau iritație în gât;
- Nas înfundat sau secreții nazale;
- Scăderea poftei de mâncare;
- Diaree, greață sau vărsături.
Răgușeala poate fi, de asemenea, unul dintre semnele infecției. Manifestările diferă de la o persoană la alta, iar simpla prezență a acestor simptome nu confirmă automat infectarea cu varianta XFG.
Ce recomandă NHS persoanelor care au simptome de COVID-19
Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) și UKHSA recomandă prudență în cazul apariției simptomelor unei infecții respiratorii.
Persoanele care au febră sau se simt suficient de rău încât să nu își poată desfășura activitățile obișnuite sunt sfătuite să rămână acasă, dacă este posibil, și să limiteze contactul cu alte persoane. Recomandarea este deosebit de importantă în cazul persoanelor imunocompromise, care pot avea un risc mai mare de a dezvolta forme severe ale bolii.
Potrivit îndrumărilor citate de presa britanică, persoanele care suspectează că au COVID-19 sunt sfătuite să evite contactele sociale pentru o perioadă de trei până la cinci zile. Pentru copiii și adolescenții sub 18 ani este menționată o perioadă de trei zile.
În cazul unui rezultat pozitiv la testul COVID-19, recomandarea este evitarea contactului cu persoanele imunocompromise timp de cel puțin zece zile. Aceste indicații trebuie interpretate în funcție de recomandările sanitare aplicabile și de situația individuală.
Autoritățile subliniază că persoanele în vârstă, copiii mici și cele cu afecțiuni medicale sau dizabilități care le fac mai vulnerabile la infecțiile respiratorii au nevoie de protecție suplimentară.
Totodată, NHS precizează că nu este necesar ca fiecare persoană cu simptome respiratorii să efectueze automat un test rapid COVID-19. În cazul agravării simptomelor sau al apariției unor dificultăți de respirație, este importantă solicitarea sfatului medical.
Vaccinarea antigripală și împotriva COVID-19, în atenția autorităților
Creșterea numărului de cazuri a readus în discuție măsurile de prevenție recomandate înaintea sezonului rece. Autoritățile sanitare britanice au îndemnat persoanele eligibile să ia în considerare vaccinarea atât împotriva gripei, cât și împotriva COVID-19, în conformitate cu recomandările oficiale.
În lunile reci, circulația virusurilor respiratorii se poate intensifica, iar transmiterea infecțiilor în comunitate poate pune presiune suplimentară asupra spitalelor.
Specialiștii atrag atenția că identificarea simptomelor, evitarea contactului cu persoanele vulnerabile atunci când există semne de infecție și respectarea recomandărilor medicale sunt măsuri importante pentru reducerea riscului de transmitere.
Deși creșterea raportată în Marea Britanie este semnificativă, datele prezentate de UKHSA arată că situația nu a atins nivelurile extreme observate în timpul valului epidemic din iarna anului 2021. Evoluția cazurilor va trebui urmărită în continuare, pe măsură ce sezonul rece avansează.
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