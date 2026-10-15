„COVID-ul american” se răspândește rapid. Cazurile au crescut enorm într-o singură lună

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 18:58

O creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 asociate variantei XFG a fost raportată în Marea Britanie, în contextul apropierii sezonului rece. Autoritățile sanitare britanice au transmis recomandări pentru persoanele care prezintă simptome de infecție respiratorie, în special în ceea ce privește evitarea contactului cu persoanele vulnerabile și limitarea răspândirii virusului.

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