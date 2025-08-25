Jurnaliști uciși în exercițiul profesiei

Printre cei care și-au pierdut viața se numără cameramanul Hussam al-Masri, colaborator Reuters, și Mariam Abu Dagga, în vârstă de 33 de ani, freelancer pentru Associated Press și alte agenții internaționale. Totodată, Mohammed Salama, cameraman pentru Al Jazeera, și Moaz Abu Taha se află printre victime.

Un alt fotograf Reuters, Hatem Khaled, a fost rănit în timpul atacului, au precizat oficiali locali. Potrivit martorilor, loviturile au vizat inițial etajul al patrulea al spitalului, iar al doilea bombardament a avut loc atunci când echipele de salvare și jurnaliștii încercau să intervină după primul atac.

Filmările s-au întrerupt în direct

Imagini difuzate de Reuters arată cum transmisia live realizată de Hussam al-Masri din fața spitalului s-a întrerupt brusc în momentul bombardamentului. Printre cei uciși s-ar afla și un membru al echipajelor de salvare.

Armata israeliană și biroul premierului Benjamin Netanyahu nu au emis, până în prezent, comentarii oficiale privind aceste atacuri. Ministerul Sănătății din Gaza a confirmat însă bilanțul și a acuzat Israelul de țintirea deliberată a personalului medical și a jurnaliștilor.

Potrivit Sindicatului Jurnaliștilor Palestinieni, de la izbucnirea războiului în Gaza, pe 7 octombrie 2023, peste 240 de jurnaliști palestinieni au fost uciși în urma bombardamentelor israeliene.