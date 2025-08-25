Cameramanul Hussam al-Masri, unul dintre jurnaliştii ucişi în atacuri, potrivit oficialilor, lucra pentru Reuters. Fotograful Hatem Khaled, care era şi el avea contract cu Reuters, a fost rănit, au declarat oficialii.

Atât armata israeliană, cât şi biroul prim-ministrului nu au făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la aceste lovituri, menţionează Reuters.

Oficialii sanitari din Gaza i-au numit pe ceilalţi trei jurnalişti ucişi ca fiind Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama şi Moaz Abu Taha.

Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, a lucrat ca freelancer pentru agenţia Associated Press (AP) de la începutul războiului din Gaza, precum şi pentru alte agenţii de ştiri. Dagga a relatat despre eforturile medicilor de la Spitalul Nasser de a salva copii fără probleme de sănătate anterioare, care mureau de foame.

Potrivit Sky News, printre jurnaliştii morţi se numără şi un reporter al canalului Al-Jazeera. Al Jazeera a confirmat că unul dintre jurnaliştii săi se numără printre cei ucişi în loviturile israeliene asupra spitalului Nasser. Într-o declaraţie pe Instagram, postul a declarat că cameramanul său Mohammed Salama a fost ucis.

Într-o declaraţie distribuită pe reţelele sociale, Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că au avut loc două atacuri. Primul a vizat etajul al patrulea al spitalului, iar al doilea ar fi avut loc în timp ce echipajele de ambulanţă încercau să recupereze răniţii şi morţii.

Martorii au declarat că a doua lovitură a avut loc după ce salvatorii, jurnaliştii şi alte persoane s-au grăbit să ajungă la locul atacului iniţial. Imaginile Reuters au arătat că transmisia video în direct de la spitalul din Khan Younis, care erau filmate de Masri, s-a oprit brusc în momentul atacului.

Printre cei ucişi se numără şi un lucrător de la serviciul de salvare, au adăugat oficialii sanitari din Gaza.

Mai mult de 240 de jurnalişti palestinieni au fost ucişi de tirurile israeliene în Gaza de la începutul războiului, la 7 octombrie 2023, potrivit Sindicatului jurnaliştilor palestinieni.