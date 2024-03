O persoană reținută sub suspiciunea de participare la atacul terorist din Moscova a declarat că a sosit din Turcia pe 4 martie.

Videoclipul interogatoriului a fost publicat de redactorul șef al grupului media Rossia Segodnia și al canalului de televiziune RT, propagandista Margarita Simonyan, pe canalul Telegram.

„Acolo (în Turcia. - Nd.) <...> am pierdut documentele, am trecut granița aici”, a spus suspectul.

Suspectul a spus că superiorii săi l-au contactat în urmă cu o lună prin Telegram și i-au furnizat arme. I s-a dat sarcina de a ucide toți oamenii din sală și i s-a oferit aproximativ un milion de ruble pentru asta. A spus că a primit doar jumătate din sumă, banii i-au fost virați pe card, dar l-a pierdut. El a adăugat că a comis crimele după o conversație cu „asistentul predicatorului”.

În filmările publicate, suspectul și-a declarat numele, Fariddun Shamsutdin, precum și data nașterii - 17 septembrie 1998.

După cum a spus un corespondent al RIA Novosti care a asistat la incident, cel puțin trei bărbați în haine de camuflaj și fără măști au intrat în sală. Teroriștii au împușcat oameni și au aruncat, de asemenea, bombe incendiare. Potrivit ultimelor date, 115 persoane au murit.