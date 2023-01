Va fi "foarte dificil" să fie alungată până la sfârşitul anului armata rusă de pe teritoriul Ucrainei, a afirmat vineri şeful Statului Major Interarme din SUA, generalul Mark Milley, în cursul unei conferinţe de presă la baza americană Ramstein, în Germania, relatează AFP.



"Din punct de vedere militar, îmi menţin ideea că va fi foarte dificil de expulzat forţele ruse din toate zonele ocupate ale Ucrainei", a declarat generalul Mark Milley, în finalul reuniunii ţărilor aliate ale Kievului care au discutat despre sprijinul suplimentar necesar de a fi acordat Ucrainei. "Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Dar va fi foarte, foarte dificil", a insistat generalul american, potrivit agerpres.ro.



Este de asemenea foarte posibil "pentru ucraineni să desfăşoare o ofensivă semnificativă cu scopul de a elibera cât mai mult posibil din teritorii", a adăugat generalul american. Însă "aceasta va depinde de livrări de echipamente şi de antrenamente".



SUA se aşteaptă la o contraofensivă a trupelor ucrainene în primăvară, a declarat la rândul său presei ministrul american al apărării Lloyd Austin, subliniind că aliaţii trebuie să ajute Kievul să se pregătească pentru aceasta.



Referitor la livrările de materiale, "avem o fereastră de oportunitate între acum şi primăvară...când ei îşi vor începe operaţiunea, contraofensiva lor", a declarat el jurnaliştilor.



"Nu este o perioadă lungă şi trebuie să reunim capacităţile necesare", a adăugat Austin.



Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri ţărilor occidentale să-şi accelereze livrările de arme grele, în special tancuri.



Nicio decizie nu a fost totuşi luată la sfârşitul reuniunii de la Ramstein cu privire la viitoarea expediere de tancuri Leopard de fabricaţie germană, cerute cu insistenţă de Ucraina.



"Problema a fost discutată", dar "nicio decizie nu a fost luată", a declarat Boris Pistorius, noul ministru german al apărării.



În ceea ce priveşte Germania, aceasta este un "aliat fiabil" în pofida reticenţelor sale de a livra tancuri Ucrainei, dar "putem să facem toţi mai mult" pentru a ajuta Kievul, a declarat ministrul american al apărării.



"Ei (germanii) sunt fiabili şi aşa au fost foarte mult timp şi cred sincer că aşa vor continua să fie şi în viitor", a răspuns presei Austin, întrebat ce părere are despre aliatul german şi despre refuzul său în acest stadiu de a aproba livrarea tancurilor Leopard 2.



Oficiali americani de rang înalt au recomandat vineri Ucrainei să nu lanseze o ofensivă majoră împotriva forţelor ruse până când nu va fi livrată ultima tranşă de armament american şi nu va fi efectuată instruirea pentru utilizarea acestui armament, a declarat vineri un înalt responsabil al administraţiei preşedintelui Joe Biden pentru Reuters, potrivit agerpres.ro.



SUA, potrivit acestui oficial, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, îşi menţin decizia de a nu furniza tancuri Abrams către Ucraina în acest moment, pe fondul unei controverse cu Germania privind livrările de tancuri occidentale către Kiev.



Şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Andrii Iermak, a declarat vineri că ţara sa va primi în cele din urmă ajutorul militar occidental de care are nevoie pentru a respinge invazia Rusiei.



"Suntem din ce în ce mai puternici", a spus Iermak, care conduce biroul preşedintelui Volodimir Zelenski, pe aplicaţia de mesagerie Telegram. "Şi tot ce nu am primit încă, vom primi", s-a arătat el încrezător în aceeaşi postare.