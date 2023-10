Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă în sudul Mexicului, mişcările telurice fiind resimţite până în capitala Ciudad de Mexico, a anunţat serviciul naţional de seismologie pe reţeaua socială X (fostă Twitter), transmite AFP.

Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) citat de Reuters a anunţat o magnitudine de 5,9.



Epicentrul seismului a fost situat în oraşul Matias Romero din statul Oaxaca.

VIDEO: THIS IS HOW THE EARTHQUAKE WAS PERCEIVED IN OAXACA

This was the intensity with which the 6.0 earthquake recorded this Friday night was perceived in Oaxaca.

So far there are no reports of victims.#Sismo #Oaxaca #Terremoto #AlertaSísmica #Mexico #temblor pic.twitter.com/ksMpnyu8lk