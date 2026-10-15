Alertă de călătorie pentru Albania: proteste violente în capitală. MAE avertizează turiștii români asupra riscurilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Albania, după ce manifestațiile organizate în centrul capitalei Tirana au degenerat în violențe. Situația tensionată ar putea provoca perturbări ale circulației rutiere și ale transportului public, iar autoritățile avertizează că protestele s-ar putea extinde și în alte orașe ale țării.
Avertismentul se adresează cetățenilor români care se află deja în Albania, celor care tranzitează teritoriul acestei țări, dar și persoanelor care intenționează să călătorească în perioada următoare.
Proteste violente în Albania. Ce zone ar putea fi afectate
Potrivit informațiilor transmise de MAE, manifestațiile din centrul capitalei albaneze au devenit violente, existând riscul apariției unor probleme care să afecteze deplasările localnicilor și ale turiștilor.
Pe lângă Tirana, perturbările s-ar putea resimți și în alte localități, printre care Shkoder, Elbasan, Korca, Vlora și Lushnja.
În aceste condiții, românii care se află în Albania sunt sfătuiți să urmărească evoluția evenimentelor și să își adapteze traseele în funcție de situația din teren. Zonele în care se desfășoară manifestații trebuie evitate, mai ales dacă există riscul unor confruntări.
Eventualele restricții de circulație și modificări ale transportului public ar putea influența inclusiv deplasările către aeroporturi, gări sau alte puncte de interes.
Recomandările MAE pentru românii aflați în Albania
Pentru a evita situațiile periculoase, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să manifeste prudență și să respecte indicațiile autorităților locale.
Printre principalele măsuri de precauție se numără:
- Evitarea zonelor în care au loc proteste și demonstrații.
- Păstrarea distanței față de mulțimile mari de persoane.
- Respectarea instrucțiunilor și recomandărilor transmise de autoritățile albaneze.
- Verificarea periodică a informațiilor despre evoluția manifestațiilor.
- Luarea în calcul a unor rute alternative, în cazul în care traficul rutier sau transportul public sunt afectate.
MAE recomandă, totodată, consultarea informațiilor oficiale înaintea deplasărilor și verificarea eventualelor modificări care ar putea influența programul călătoriei.
Numere de telefon utile pentru românii care au nevoie de ajutor
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Tirana la următoarele numere de telefon:
- +355 4 230 31 33
- +355 4 230 3104
Apelurile către aceste numere sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii preiau solicitările în regim permanent.
Pentru situațiile consulare dificile, speciale sau urgente, românii au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Republica Albania: +355 69 709 779.
Unde pot fi consultate informațiile oficiale despre situația din Albania
Pentru informații actualizate și recomandări de călătorie, MAE îi îndeamnă pe cetățenii români să consulte site-ul Ambasadei României la Tirana, disponibil la adresa https://tirana.mae.ro, precum și pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe, https://mae.ro.
De asemenea, românii pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, disponibilă atât pentru telefoanele cu Android, cât și pentru dispozitivele Apple. Aplicația oferă informații utile și sfaturi pentru persoanele care călătoresc în afara țării.
Autoritățile române recomandă prudență pe durata șederii în Albania**, în special în zonele în care sunt organizate manifestații. Cetățenii sunt sfătuiți să rămână informați, să evite locurile aglomerate în care pot izbucni incidente și să țină cont de indicațiile autorităților locale.