Alertă de călătorie pentru Albania: proteste violente în capitală. MAE avertizează turiștii români asupra riscurilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 23:48

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Albania, după ce manifestațiile organizate în centrul capitalei Tirana au degenerat în violențe. Situația tensionată ar putea provoca perturbări ale circulației rutiere și ale transportului public, iar autoritățile avertizează că protestele s-ar putea extinde și în alte orașe ale țării.

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