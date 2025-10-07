Potrivit agenției DPA, norul toxic s-a extins și către orașul învecinat Aschaffenburg, aflat la doar câțiva kilometri distanță, ceea ce a determinat Biroul Federal pentru Protecție Civilă să emită o avertizare de urgență pentru populație.

Locuitorii, îndemnați să se adăpostească și să ajute persoanele vulnerabile

Oficialii le-au cerut oamenilor să rămână în locuințe, să închidă ferestrele și ușile, să oprească sistemele de ventilație și aer condiționat și să evite, pe cât posibil, deplasările în aer liber.

„Vă rugăm să îi aduceți în interior și pe cei aflați pe străzi, în special copii, vârstnici sau persoane vulnerabile”, se arată în mesajul transmis de autorități. De asemenea, cetățenii au fost sfătuiți să urmeze instrucțiunile Poliției și ale Brigăzii de pompieri până la noi precizări.

Cauza incidentului, încă necunoscută

Deocamdată, nu se cunoaște natura exactă a substanței eliberate și nici ce a provocat incidentul industrial. Echipe specializate de intervenție chimică au fost trimise la fața locului pentru a identifica sursa scurgerii și a evalua riscurile asupra sănătății populației.

„Există suspiciunea că gazul ar putea fi toxic. Analizele sunt în desfășurare”, au transmis reprezentanții Biroului Federal pentru Protecție Civilă.

Intervenție de proporții în Mainaschaff și Aschaffenburg

Serviciile de urgență au izolat perimetrul industrial, iar mai multe echipaje de pompieri, polițiști și paramedici acționează în teren. Locuitorii au relatat că au observat un nor portocaliu intens care s-a ridicat deasupra uzinei, urmat de un miros puternic, înțepător.

Mainaschaff și Aschaffenburg se află în landul Bavaria, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de Frankfurt. Autoritățile regionale monitorizează în continuare direcția de deplasare a norului și calitatea aerului, pentru a decide dacă vor fi extinse măsurile de protecție și către alte localități din apropiere.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă experții avertizează că pot apărea efecte respiratorii în rândul celor expuși direct. Locuitorii sunt rugați să nu iasă din case până la noi instrucțiuni.