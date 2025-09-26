Salariile din MAPN, plătite din banii de la înzestrarea armatei

Salariile din MAPN, plătite din banii de la înzestrarea armatei
Salariile din MAPN, plătite din banii de la înzestrarea armatei

Se iau bani de la înzestrarea armatei pentru plata salariilor și pensiilor din Ministerul Apărării. În plină criză, guvernanții mută bani dintr-o parte în alta pentru a acoperi și alte cheltuieli urgente până la finalul acestui an, precum alocațiile sau ajutoarele sociale. 

Moșteanu plătește salariile din banii de investiții

Multe instituții au rămas fără bani de salarii pentru ultimele luni din an, potrivit jurnaliștilor. 

Miniștrilor li s-a recomandat să găsească surse de finanțare în propria curte. La Apărare spre exemplu au fost transferate aproape 2 miliarde de lei de la investiții către plata salariilor. De altfel, se pregătește și a doua corectare a bugetului până la finalul lunii noiembrie.

 Astfel că miniștrilor li s-a cerut să facă un plan de reorganizare și reducere a cheltuielilor din instituții. 