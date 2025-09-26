Moșteanu plătește salariile din banii de investiții

Multe instituții au rămas fără bani de salarii pentru ultimele luni din an, potrivit jurnaliștilor.

Miniștrilor li s-a recomandat să găsească surse de finanțare în propria curte. La Apărare spre exemplu au fost transferate aproape 2 miliarde de lei de la investiții către plata salariilor. De altfel, se pregătește și a doua corectare a bugetului până la finalul lunii noiembrie.

Astfel că miniștrilor li s-a cerut să facă un plan de reorganizare și reducere a cheltuielilor din instituții.