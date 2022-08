Marian Eugen Sabău în vărstă de 46 de ani ducea o viață liniștită în Spania, unde lucra ca agent de pază. După ce firma unde era angajat a decis să îl concedieze, bărbatul a suferit un șoc și a deschis focul asupra colegilor. Trei dintre aceștia au fost răniți alături de doi polițiști. Când și-a dat seama ce a provocat, românul a încercat să fugă și s-a baricadat într-o casă de unde a continuat să tragă.

Polițiștii s-au mobilizat și l-au înconjurat, iar apoi l-au împușcat de zeci de ori. Unul dintre gloanțe i-a provocat o leziune medulară care l-a lăsat complet imobilizat la pat. Ulterior i s-a amputat un picior și a rămas astfel complet dependent de ajutorul altor persoane.

„Sunt paraplegic. Am 45 de răni la mână. Nu-mi pot mişca bine braţul stâng. Am şuruburi şi nu-mi simt pieptul. Agenţii au fost cei care au deschis focul asupra mea și după ce a fost împuşcat în piept am devenit inconştient. M-au împuşcat direct fără să mă avertizeze sau să vorbească cu mine. Foştii şefi mi-au făcut viaţa imposibilă. Am trăit un adevărat iad la serviciu şi pe lângă faptul că am fost exploatat, am fost și victima discriminării rasiale”.

Cererea de autanasiere a primit atât avizul medicilor, cât şi pe cel al comisiei de evaluare. Deocamdată nu s-a stabilit nicio dată la care solicitantul să fie eutanasiat, însă avocaţii victimelor au anunţat deja că vor continua să facă tot ceea ce este legal posibil, pentru ca românul să fie judecat prima oară.