Dintre loturile oferite, cele mai bogate dintre zăcăminte se găsesc la Măgura Țebii I, situată în județul Hunedoara, o zonă cunoscută pentru minereurile sale cu conținut de aur și argint.
De asemenea, Polovragi Nord din județul Gorj este o zonă bogată în zăcăminte de grafit. Alături de acestea, pe listă se află și perimetre din județele Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bacău, Mehedinți, Buzău, Suceava și Caraș-Severin, scrie profit.ro.
LISTA CELOR 18 ZĂCĂMINTE MINERALE CONCESIONATE PENTRU EXPLOATARE
Vălișor Vest, Caraș Severin – Calcar
Rosort, Suceava – Calcar industrial și de construcție
Măgura Nord, Mehedinți – Dolerit
Trestioara, Prahova – Sare gemă
Cireșu, Buzău – Sare gemă
Târgu Trotuș Sud, Bacău – Sare gemă
Priporu Sud, Vâlcea – Sare Gemă
Valea Ogașului, Gorj – Lignit
Podu de Sus-Fața Câmpului, Argeș – Lignit
Victoria Nord, Hunedoara – Huilă
Valea Cireșului-Ploștina, Gorj – Lignit
Derna-Budoi-Voivozi, Bihor – Nisip bituminos
Măgura Neagră , Bistrița Năsăud – Minereu polimetalic
Piciorul Zimbrului, Bistrița Năsăud, Maramureș – Minereu polimetalic
Valea Drăganului , Bihor – Minereu polimetalic
Măgura Țebii I, Hunedoara – Minereu polimetalic și auro-argentifer
Polovragi Nord , Gorj – Rocă cu grafit
Mănăileasa-Lotru, Vâlcea – Feldspat (pegmatit cu feldspat)
SURSA: REALITATEA PLUS