România concesionează 18 zăcăminte minerale. Cum fac șmecherii afaceri pe seama resurselor țării

Statul român organizează concurs public de oferte în vederea concesionării pentru explorare a unui număr de 18 perimetre miniere. Acestea conțin zăcăminte de grafit, aur, argint, lignit, huilă, minereuri polimetalice și alte substanțe minerale. Ofertele au fost depuse până pe 15 septembrie, iar pe 18 septembrie acestea ar urma să fie deschise.

Dintre loturile oferite, cele mai bogate dintre zăcăminte se găsesc la Măgura Țebii I, situată în județul Hunedoara, o zonă cunoscută pentru minereurile sale cu conținut de aur și argint.

De asemenea, Polovragi Nord din județul Gorj este o zonă bogată în zăcăminte de grafit. Alături de acestea, pe listă se află și perimetre din județele Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bacău, Mehedinți, Buzău, Suceava și Caraș-Severin, scrie profit.ro.

LISTA CELOR 18 ZĂCĂMINTE MINERALE CONCESIONATE PENTRU EXPLOATARE

Vălișor Vest, Caraș Severin – Calcar
Rosort, Suceava – Calcar industrial și de construcție
Măgura Nord, Mehedinți – Dolerit
Trestioara, Prahova – Sare gemă
Cireșu, Buzău – Sare gemă
Târgu Trotuș Sud, Bacău – Sare gemă
Priporu Sud, Vâlcea – Sare Gemă
Valea Ogașului, Gorj – Lignit
Podu de Sus-Fața Câmpului, Argeș – Lignit
Victoria Nord, Hunedoara – Huilă
Valea Cireșului-Ploștina, Gorj – Lignit
Derna-Budoi-Voivozi, Bihor – Nisip bituminos
Măgura Neagră , Bistrița Năsăud – Minereu polimetalic
Piciorul Zimbrului, Bistrița Năsăud, Maramureș – Minereu polimetalic
Valea Drăganului , Bihor – Minereu polimetalic
Măgura Țebii I, Hunedoara – Minereu polimetalic și auro-argentifer
Polovragi Nord , Gorj – Rocă cu grafit
Mănăileasa-Lotru, Vâlcea – Feldspat (pegmatit cu feldspat)

SURSA: REALITATEA PLUS 