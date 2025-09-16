Dintre loturile oferite, cele mai bogate dintre zăcăminte se găsesc la Măgura Țebii I, situată în județul Hunedoara, o zonă cunoscută pentru minereurile sale cu conținut de aur și argint.

De asemenea, Polovragi Nord din județul Gorj este o zonă bogată în zăcăminte de grafit. Alături de acestea, pe listă se află și perimetre din județele Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bacău, Mehedinți, Buzău, Suceava și Caraș-Severin, scrie profit.ro.

LISTA CELOR 18 ZĂCĂMINTE MINERALE CONCESIONATE PENTRU EXPLOATARE

Vălișor Vest, Caraș Severin – Calcar

Rosort, Suceava – Calcar industrial și de construcție

Măgura Nord, Mehedinți – Dolerit

Trestioara, Prahova – Sare gemă

Cireșu, Buzău – Sare gemă

Târgu Trotuș Sud, Bacău – Sare gemă

Priporu Sud, Vâlcea – Sare Gemă

Valea Ogașului, Gorj – Lignit

Podu de Sus-Fața Câmpului, Argeș – Lignit

Victoria Nord, Hunedoara – Huilă

Valea Cireșului-Ploștina, Gorj – Lignit

Derna-Budoi-Voivozi, Bihor – Nisip bituminos

Măgura Neagră , Bistrița Năsăud – Minereu polimetalic

Piciorul Zimbrului, Bistrița Năsăud, Maramureș – Minereu polimetalic

Valea Drăganului , Bihor – Minereu polimetalic

Măgura Țebii I, Hunedoara – Minereu polimetalic și auro-argentifer

Polovragi Nord , Gorj – Rocă cu grafit

Mănăileasa-Lotru, Vâlcea – Feldspat (pegmatit cu feldspat)



SURSA: REALITATEA PLUS