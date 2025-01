Scăderea ratei fertilității pune în pericol stabilitatea economică și socială a numeroase state, în condițiile în care populația din unele țări dezvoltate ar putea scădea chiar și cu 50%, notează Newsweek.

Rata scăzută a fertilității, o problemă globală

Conform raportului, două treimi din populația globală trăiește în țări unde rata fertilității este sub nivelul de înlocuire, de 2,1 copii per familie. În Uniunea Europeană, media este de doar 1,46 copii per femeie, iar în 2022, Malta a înregistrat cea mai scăzută rată (1,08), în timp ce Franța a avut cea mai ridicată (1,79). România s-a situat aproape de medie, cu o rată de 1,71 copii per femeie, potrivit Eurostat.

În Statele Unite, rata fertilității era de 1,94 în 2023, conform Statista. În ultimele două decenii, 90% dintre țările lumii au raportat scăderi ale fertilității, chiar dacă speranța de viață a crescut în majoritatea regiunilor.

Impactul economic al declinului demografic

Scăderea populației generează presiuni economice semnificative, în special asupra generațiilor tinere, care vor trebui să susțină un număr tot mai mare de pensionari. În prezent, șase persoane active (cu vârste între 15 și 64 de ani) susțin un pensionar, conform raportului global de dependență demografică. Până în 2050, acest raport este estimat să scadă la 3,9.

„Modelul economic actual nu poate susține venitul și normele de pensionare din prezent – este necesară o schimbare semnificativă”, avertizează cercetătorii MGI. Aceștia subliniază că în lipsa unor măsuri rapide, creșterea economică va încetini, iar generațiile viitoare vor suporta povara economică a îmbătrânirii populației.

Statele cele mai afectate de depopulare

China, a doua cea mai mare economie a lumii, ar putea înregistra o scădere a populației cu 55% până în 2100. Alte state, precum Italia, vor pierde 41% din populație, iar Brazilia 23%. Spre deosebire de acestea, Statele Unite ar putea continua să crească datorită imigrației, cu o creștere estimată de 23%, conform Fortune.

Pentru a preveni o criză demografică fără precedent, raportul recomandă politici care să stimuleze natalitatea și să încurajeze imigrația. „Avem nevoie de o schimbare societală profundă pentru a combate această tendință alarmantă”, afirmă autorii studiului.

Imigrația este văzută ca o soluție cheie pentru reducerea efectelor îmbătrânirii populației, dar aceasta trebuie gestionată cu atenție. William Frey, cercetător la Brookings Institution, subliniază importanța atragerii imigranților educați și integrați, în timp ce Theodore D. Cosco, de la Universitatea Oxford, avertizează că imigrația nelimitată poate accentua rata dependenței.

Un avertisment din partea lui Elon Musk

Miliardarul Elon Musk a declarat în repetate rânduri că „prăbușirea populației reprezintă cea mai mare amenințare la adresa viitorului civilizației”. În 2023, Musk a încurajat țările dezvoltate, precum Italia, să adopte măsuri pentru creșterea natalității, atrăgând atenția asupra efectelor devastatoare ale declinului demografic.

Fără intervenții semnificative, omenirea riscă să se confrunte cu o schimbare demografică de proporții istorice, cu implicații economice și sociale greu de prevăzut.