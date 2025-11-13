Conducerea COTAR atenționează asupra faptului că peste 90% din service-urile din România au contract cu asigurătorii, contracte care nu sunt negociate cu asigurătorii, ci sunt impuse, dovadă fiind faptul că în proporție de peste 90% din contractele semnate au aceleași tarife. ”Ori în momentul în care ei și-au impus tarife în peste 90% din service-urile autorizate, despre ce tarife mari putem să discutăm? COTAR a sesizat de ani de zile Consiliul Concurenței și alte autorități ca să verifice aceste contracte, dar nu s-a făcut nimic.

Celelalte 10% service-uri din România, care au ales să nu lucreze cu contracte impuse de asigurători și să-și respecte clienții, făcând reparații de calitate, cu garanție și folosind piesele originale recomandate de producători, este firesc să aibă prețuri mai mari. Service-urile care au semnat contracte cu firmele de asigurări, ca să se poată încadra în acele tarife impuse de asigurători privind ora de manoperă și discounturile la piese, sunt nevoite să folosească, în cea mai mare parte a reparațiilor, piese aftermarket made in China sau piese din dezmembrări”, ne-a declarat Florin Pandele, vicepreședintele COTAR și al UGIR-1903. Din păcate, în cele mai multe cazuri, utilizarea unor astfel de piese se face fără ca proprietarii de mașini să știe. Iar aici autoritățile ar trebui să intervină, de la ANPC, RAR, Consiliul Concurenței, până la Parchet, susțin reprezentanții COTAR.

Toată lumea câștigă, mai puțin păgubiții RCA

Piesele din dezmembrări sau aftermarket sunt de 3 ori mai ieftine decât cele originale, care ar trebui puse pe mașina clientului, pentru ca aceasta să poată fi adusă la starea și valoarea inițială de dinainte de accident, ne spune Florin Pandele.

”O bară originală de Audi sau VW costă aproximativ 5.000 de lei, pe când o bară aftermarket costă 1.000 de lei. În momentul în care service-ul a semnat un contract cu asigurătorul, care îi impune un discount la piese față de prețul de listă de 30%, el trebuie să găsească o soluție să-i pună șoferului păgubit pe mașină o bară care să se încadreze în aceste marje. Astfel, service-ul îi face o reparație de proastă calitate clientului și câștigă diferența de la 1.000 de lei cât dă pe ea la dezmembrări sau after market până la 3.500 de lei. Deci service-ul iese pe profit chiar în condițiile impuse și semnate cu asigurătorul. Singurul care pierde din toată mișcarea asta este clientul, care intră într-un service autorizat, recomandat de asigurător și are toată încrederea”, ne-a precizat vicepreședintele COTAR, Florin Pandele.

Potrivit acestuia, șmecheria este că, în cazul service-urilor fără contract cu asigurătorii, mașinile sunt verificate la sânge după reparație de către asigurător și, dacă se constată că s-au pus piese aftermarket sau din dezmembrări, le scade 80% din preț și le spun și clienților că au folosit astfel de piese. ”Evident că asta nu se întâmplă în cazul service-urilor care au semnat contracte cu asigurătorii. Îmi pare rău să spun asta, dar și service-urile se fac părtașe la aceste lucruri și nu înțeleg că clientul trebuie pus pe primul loc și siguranța în trafic”, consideră Florin Pandele.

Profituri de sute de milioane de euro

Într-un comunicat al UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România) și BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România), ca răspuns la criticile COTAR, se arată că, din analizele efectuate, pentru service-urile independente care nu au convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare față de service-urile reprezentanțelor auto și de două ori mai mare comparativ cu service-urile care au contracte cu asigurătorii. UNSAR și BAAR susțin că despăgubirile care se plătesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate sunt suportate din primele achitate de către asigurații RCA deținători de vehicule.

”De aia au făcut sute de milioane de euro profit în 2024, că sunt prețurile mari la service-uri? Eu știu că atunci când ai cheltuielile mari, cum acuză ei, din cauza service-urilor, nu mai faci profit. Conform datelor oficiale ale ASF, plățile directe către service-urile auto din România sunt până în 25% din încasările polițelor RCA. Și asta în timp ce în statele UE aceste plăți reprezintă 75% din încasări, iar polițele RCA sunt și mai ieftine decât în România”, a conchis Florin Pandele, vicepreședintele COTAR.