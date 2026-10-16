Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți, iar riscul cel mai mare este să crească prețul la pompă pentru consumatorul final

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 oct. 2026, 17:05

Prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților până la 31 martie 2027 riscă să producă efecte contrare celor urmărite, favorizând marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți. Potrivit unei analize publicate de Săptămâna Financiară, exceptarea rafinării și a primei vânzări a produselor petroliere de la plafonarea adaosului comercial, în timp ce distribuitorii și comercianții independenți rămân supuși acestor limitări, creează o asimetrie concurențială care poate accelera concentrarea pieței și reduce presiunea competitivă.

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