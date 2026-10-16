Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți, iar riscul cel mai mare este să crească prețul la pompă pentru consumatorul final
Pompă carburanți
Prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților până la 31 martie 2027 riscă să producă efecte contrare celor urmărite, favorizând marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți. Potrivit unei analize publicate de Săptămâna Financiară, exceptarea rafinării și a primei vânzări a produselor petroliere de la plafonarea adaosului comercial, în timp ce distribuitorii și comercianții independenți rămân supuși acestor limitări, creează o asimetrie concurențială care poate accelera concentrarea pieței și reduce presiunea competitivă.
O lege anticriză trebuie să limiteze efectele dezechilibrelor de piață, nu să creeze dezechilibre noi.Iar protecția reală a consumatorului nu se măsoară doar în adaosuri comerciale plafonate, ci și în capacitatea pieței de a păstra o concurență efectivă între producători, importatori și distribuitori.Legea in forma propusa VA CRESTE PRETUL LA POMPA in dauna consumatorului final!
Intenția statului de a prelungi măsurile de protecție pe piața carburanților până la 31 martie 2027 ridică o problemă fundamentală de concurență: în actuala arhitectură legislativă, rafinarea și prima vânzare a produselor petroliere, inclusiv a celor importate, sunt exceptate de la plafonarea adaosului comercial, în timp ce distribuitorii și comercianții independenți rămân supuși limitărilor. Această asimetrie poate avantaja grupurile petroliere integrate vertical, importatori si poate reduce capacitatea de supraviețuire a rețelelor independente și, în ultimă instanță, poate afecta chiar interesele consumatorilor pe care legea își propune să îi protejeze.
Piața carburanților din România se află în fața unei decizii legislative cu implicații economice mult mai importante decât simpla prelungire a unor măsuri temporare de combatere a crizei energetice.
Legea nr. 162/2026, care reglementează intervenția statului asupra pieței țițeiului și produselor petroliere până la 31 octombrie 2026, stabilește un mecanism de limitare a adaosurilor comerciale, raportat la nivelurile practicate în anul 2025.
Problema nu este însă existența plafonării în sine, ci modul în care aceasta este distribuită între participanții la piață.
În actuala formulă legislativă, operatorii care controlează rafinării sau realizează importuri beneficiază de exceptarea unor activități esențiale de la plafonare, în timp ce societățile care operează exclusiv în distribuția și comercializarea carburanților trebuie să respecte constrângerile prevăzute de lege.
Din perspectiva Săptămânii Financiare, această diferență de tratament creează premisele unui dezechilibru structural în favoarea marilor grupuri petroliere și poate transforma o intervenție destinată protejării consumatorilor într-un mecanism de slăbire a concurenței.
O contradicție economică în construcția legii: limitarea adaosurilor pe întregul lanț, dar cu excepții pentru rafinare și import
Principiul general formulat de Legea nr. 162/2026 este acela al limitării adaosului comercial mediu pentru benzină și motorină în activitățile de rafinare, distribuție angro și comercializare cu amănuntul.
Reglementarea stabilește drept referință nivelul mediu al adaosurilor practicate în anul 2025, cu posibilitatea unei ajustări unice în funcție de inflația aferentă acelui an.
Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (11) exceptează explicit activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și activitățile de import și prima vânzare a produselor petroliere importate.
Rezultă astfel o asimetrie importantă între regula generală și excepțiile sale.
În timp ce anumite segmente ale lanțului comercial sunt obligate să respecte limite ale adaosului, marjele realizate în etapele exceptate pot fi stabilite în condițiile pieței, fără aceeași constrângere legală.
Legea carburanților riscă să favorizeze marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți si iar riscul cel mai mare este sa creasca pretul la pompa pentru consumatorul final
Această diferență nu este una pur tehnică. Ea influențează direct modul în care se formează prețurile, se distribuie profitabilitatea și se exercită concurența între companiile integrate vertical și operatorii independenți.
Un grup petrolier care controlează atât producția sau importul, cât și distribuția printr-o rețea proprie de benzinării dispune de mai multe niveluri în care își poate organiza marjele comerciale.
Un distribuitor independent, care nu deține o rafinărie și nu controlează sursele primare de aprovizionare, nu beneficiază de aceeași flexibilitate economică.
Cu alte cuvinte, legea riscă să impună constrângeri diferite unor participanți care concurează pentru același client final.
Aceasta este problema esențială pe care viitoarea reglementare trebuie să o rezolve.
Riscul de „margin squeeze”: cum poate fi transferat profitul către rafinărie, în timp ce benzinăria independentă își pierde marja
În analiza concurențială, fenomenul de margin squeeze, cunoscut drept comprimarea sau strângerea marjei, descrie situația în care diferența dintre prețul unui produs la nivel angro și prețul său la nivelul pieței finale devine insuficientă pentru ca un concurent eficient să își poată acoperi costurile ceea ce il va determina sa creasca pretul la pompa fiind afectat direct consumatorul final.
Este un risc deosebit de relevant în industriile caracterizate prin integrare verticală și acces inegal la infrastructura de producție sau la sursele de aprovizionare.
În cazul pieței carburanților, actuala structură a plafonării poate crea condiții favorabile apariției unui asemenea efect.
O companie petrolieră integrată poate realiza o marjă mai mare la nivelul primei vânzări din rafinărie sau din import, acolo unde reglementarea permite acest lucru, și poate opera ulterior în rețeaua proprie de stații cu un adaos comercial redus.
Profitabilitatea poate fi astfel susținută la nivelul întregului grup, chiar dacă marja realizată la pompă este relativ mică.
În schimb, o rețea independentă de benzinării trebuie să achiziționeze carburantul de pe piața angro, la un preț care poate încorpora marjele neplafonate ale etapelor anterioare, după care trebuie să respecte limitele aplicabile propriei activități comerciale.
Diferența economică este majoră.Legea carburanților riscă va favoriza in mod cert marile companii petroliere în detrimentul distribuitorilor independenți si iar riscul cel mai mare este sa creasca pretul la pompa pentru consumatorul final
Compania integrată își poate distribui profitul între mai multe verigi ale lanțului. Distribuitorul independent trebuie să își susțină activitatea aproape exclusiv din marja comercială permisă la nivelul distribuției și vânzării.
Într-un asemenea scenariu, o creștere a prețului de achiziție angro poate reduce semnificativ capacitatea distribuitorului independent de a-și acoperi costurile.
Transportul, depozitarea, salariile, energia, utilitățile, întreținerea stațiilor și finanțarea stocurilor reprezintă cheltuieli operaționale reale, care nu pot fi eliminate prin simpla adoptare a unui plafon legal.
Raportarea adaosului comercial la un nivel istoric din 2025, chiar și cu posibilitatea ajustării sale cu inflația acelui an, nu garantează că limita rezultată va reflecta costurile efective suportate de fiecare operator în 2026 și 2027.
Consecința previzibilă este comprimarea progresivă a marjelor distribuitorilor independenți.
În situații extreme, aceștia ar putea ajunge să comercializeze carburantul cu o marjă insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor operaționale sau chiar în pierdere.
Nu este necesar ca un asemenea mecanism să determine dispariția imediată a unor companii pentru a afecta concurența. Este suficient să reducă sistematic profitabilitatea, capacitatea de investiții și rezistența financiară a operatorilor care nu beneficiază de integrare verticală.
Marile grupuri integrate pot câștiga cotă de piață, în timp ce companiile românești independente suportă presiunea economică iar consumatorul final va plati la pompa un pret urias in acest fel iar legea nu isi va atinge scopul!!
Una dintre consecințele posibile ale prelungirii unui regim de plafonare asimetric este accelerarea concentrării pieței carburanților.
În România activează atât mari grupuri petroliere care controlează producția, importul, distribuția și comercializarea, cât și companii independente, inclusiv firme cu capital românesc, care operează rețele de stații fără a deține capacități proprii de rafinare.
Cele două categorii de participanți nu dispun de aceeași structură economică și de aceeași putere de negociere.
Operatorii integrați pot absorbi mai ușor fluctuațiile de profitabilitate dintre diferitele segmente de activitate. Pentru companiile independente, orice reducere semnificativă și prelungită a marjei comerciale afectează direct rezultatul financiar.
Dacă regimul actual ar fi menținut fără corectarea acestei asimetrii, este previzibil ca presiunea concurențială asupra rețelelor independente să se intensifice.
Pe termen mediu, efectele ar putea include reducerea investițiilor în modernizarea benzinăriilor, închiderea unor stații cu rentabilitate redusă, retragerea unor operatori din anumite piețe locale sau vânzarea activelor către grupuri cu o capacitate financiară superioară.
Într-o asemenea evoluție, companiile integrate vertical ar putea câștiga cotă de piață nu doar prin eficiență operațională, ci și ca urmare a unei arhitecturi legislative care le permite să își organizeze profitabilitatea în condiții mai favorabile.
O reglementare temporară, adoptată pentru protejarea populației va avea in final exact rezultatul invers decat cel urmarit adica NU va proteja populatia ci va creste pretul la pompa pentru consumatorul final!!
Problema depășește interesele comerciale ale unei categorii de companii.
Existența distribuitorilor independenți reprezintă un element important al concurenței, al diversificării ofertei și al capacității consumatorilor de a alege între furnizori.
Diminuarea acestui segment ar putea crește gradul de concentrare a pieței, cu implicații asupra condițiilor comerciale și a formării prețurilor pe termen lung.
Consumatorii riscă să plătească, în timp, costul unei concurențe mai slabe
Justificarea intervenției statului pe piața carburanților este protejarea economiei și a populației într-un context de volatilitate energetică.
Acesta este un obiectiv legitim.
Totuși, eficiența unei măsuri anticriză nu poate fi evaluată exclusiv prin prisma limitării adaosului comercial într-un anumit segment al lanțului.
Prețul final plătit de consumator depinde și de costul produsului achiziționat de distribuitor, de cheltuielile logistice, de fiscalitate și de condițiile concurențiale existente în piață.
Dacă marjele realizate în etapele inițiale ale lanțului comercial rămân în afara limitării, iar constrângerile sunt concentrate asupra etapelor ulterioare, există riscul ca intervenția statului să nu producă reducerea de preț anticipată.
Mai mult, chiar dacă unii consumatori ar beneficia pe termen scurt de oferte competitive practicate de marile rețele, reducerea numărului de operatori independenți ar putea diminua presiunea concurențială în timp.
O piață dominată de mai puțini participanți nu oferă automat consumatorului prețuri mai bune.
Dimpotrivă, concurența mai slabă poate conduce la reducerea alternativelor comerciale și la o capacitate mai redusă a pieței de a corecta prin competiție nivelurile de preț.
Prin urmare, protejarea consumatorului și protejarea concurenței nu trebuie tratate ca obiective separate.
Ele sunt componente ale aceleiași politici economice.
Prelungirea regimului anticriză până în martie 2027: Parlamentul trebuie să corecteze asimetria, nu să o perpetueze
Dezbaterea privind continuarea situației de criză pe piața carburanților până la 31 martie 2027 a readus în atenție problema modului în care se aplică limitarea adaosurilor comerciale de-a lungul lanțului petrolier.
La 14 octombrie 2026, proiectul legislativ aflat în procedură parlamentară nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților, fiind retras de pe lista de vot, potrivit informațiilor apărute în presa economică, la solicitarea Ministerului Finanțelor.
În consecință, extinderea regimului până la sfârșitul lunii martie 2027 nu poate fi considerată o decizie legislativă definitivă.
Această etapă oferă însă autorităților oportunitatea de a reevalua impactul concurențial al măsurilor propuse.
Săptămâna Financiară consideră că orice nouă intervenție asupra pieței carburanților trebuie să respecte câteva principii economice fundamentale.
În primul rând, limitările impuse participanților la piață trebuie concepute coerent la nivelul întregului lanț comercial, fără avantaje selective nejustificate în favoarea unor categorii de operatori.
În al doilea rând, mecanismele de plafonare trebuie să țină cont de diferențele reale dintre activitatea de rafinare, import, distribuție angro și comercializare cu amănuntul, inclusiv de necesitatea acoperirii costurilor operaționale eficiente.
În al treilea rând, autoritățile trebuie să analizeze modul în care marjele pot fi repartizate între societățile și activitățile aceluiași grup petrolier, pentru a evita transferarea efectivă a profitabilității în segmentele exceptate de la reglementare.
În sfârșit, orice prelungire trebuie evaluată atât în raport cu efectul asupra prețurilor la pompă, cât și cu impactul potențial asupra concurenței și continuității aprovizionării.
Este esențial ca o intervenție destinată combaterii unei crize să nu genereze dezechilibre structurale care să persiste mult după încheierea acesteia.
Concluzie: statul trebuie să protejeze piața, nu să decidă indirect cine poate rămâne în ea.
România are nevoie de un mecanism eficient de protecție împotriva șocurilor de preț de pe piața carburanților. Dar eficiența nu poate fi obținută printr-o construcție legislativă care limitează posibilitățile comerciale ale unor participanți, în timp ce lasă altora o libertate superioară de organizare a marjelor și a profiturilor.
Riscul economic este identificabil: companiile integrate vertical pot beneficia de o flexibilitate comercială pe care rețelele independente nu o pot reproduce.
Dacă această asimetrie este menținută pe termen mai lung, consecințele anticipate sunt comprimarea marjelor comerciale ale distribuitorilor independenți, diminuarea capacității lor de investiție, posibile ieșiri de pe piață și creșterea gradului de concentrare în sectorul carburanților.
O asemenea evoluție ar fi contrară interesului public pe care intervenția legislativă își propune să îl servească.
O lege anticriză trebuie să limiteze efectele dezechilibrelor de piață, nu să creeze dezechilibre noi.Iar protecția reală a consumatorului nu se măsoară doar în adaosuri comerciale plafonate, ci și în capacitatea pieței de a păstra o concurență efectivă între producători, importatori și distribuitori.Legea in forma propusa VA CRESTE PRETUL LA POMPA in dauna consumatorului final!
Pentru că, într-o economie de piață, cel mai mare risc al unei reglementări greșit calibrate nu este doar reducerea profitului unor companii. Este dispariția treptată a concurenților care îi obligă pe ceilalți să ofere prețuri competitive.
Săptămâna Financiară | Analiză economică
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