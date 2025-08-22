Bucureștiul vinde rapid, Clujul negociază, Timișoara rezistă

Potrivit raportului Market 360 – Piața imobiliară rezidențială, T2 2025, Bucureștiul se detașează ca fiind cel mai eficient centru urban în privința încheierii tranzacțiilor: proprietarii reușesc să găsească cumpărători în medie în doar 47 de zile, o durată semnificativ mai scurtă decât în urmă cu un an.

La polul opus se află Cluj-Napoca, unde procesul de vânzare durează, în medie, aproximativ două luni. Clujenii compensează însă printr-o deschidere mai mare la negocierea prețului, ceea ce îi transformă în cei mai flexibili vânzători din țară.

La acest capitol, timișorenii țin cel mai mult la preț, fie că sunt cumpărători sau vânzători.

Brașov, Iași și Constanța: între stabilitate și ajustări de piață

În orașe precum Brașov, Iași și Constanța, apartamentele se vând într-un interval de 60–64 de zile, cu mici variații față de începutul anului.

Iașiul, considerat unul dintre cele mai accesibile orașe mari pentru potențialii proprietari, a cunoscut o creștere a flexibilității în negocieri, ajungând la niveluri similare cu cele din București. În schimb, în Constanța, cererea puternică a dus la o scădere a marjei de negociere, semnalând o piață tot mai fermă.

În ansamblu, prețurile locuințelor din aceste orașe au crescut cu 12% până la 16% în ultimul an, iar marjele de negociere au urcat în Brașov și Iași, semn că piața se află într-un proces de ajustare continuă, influențat de cerere, ofertă și comportamentul tot mai sofisticat al cumpărătorilor.