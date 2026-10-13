Fitch avertizează Franța: creșterea datoriei publice ar putea duce la scăderea ratingului

Franța riscă o retrogradare a ratingului de țară dacă datoria publică va continua să crească substanțial, avertizează agenția Fitch Ratings. Înaintea dezbaterilor parlamentare asupra bugetului pentru 2027, agenția atrage atenția asupra dificultăților guvernului de la Paris de a reduce deficitul și de a stabiliza îndatorarea.
Franța are în prezent un rating A+, însă menținerea acestuia depinde de evoluția finanțelor publice. Fitch indică două etape posibile: schimbarea perspectivei la „Negativ”, dacă reducerea deficitului nu înregistrează progrese substanțiale, și, ulterior, scăderea ratingului, în cazul unei noi creșteri importante a datoriei.
„Lipsa progreselor substanțiale în reducerea deficitului ar putea duce la o revizuire a perspectivei la «Negativ». O creștere substanțială suplimentară a datoriei publice ar putea duce apoi la o retrogradare a ratingului”, arată agenția, citată de Le Figaro.
Dobânzi de 91 de miliarde de euro în 2027
Avertismentul vine într-un moment în care costurile datoriei reprezintă o presiune tot mai mare asupra bugetului francez. Potrivit estimărilor guvernamentale citate de Le Figaro, Franța ar urma să plătească în 2027 aproximativ 91 de miliarde de euro numai pentru dobânzile aferente datoriei publice. Suma echivalează cu circa 250 de milioane de euro pe zi.
O eventuală retrogradare ar putea accentua această povară. Investitorii ar putea solicita randamente mai mari pentru a cumpăra titluri de stat franceze, ceea ce ar majora costurile de finanțare ale țării, explică publicația franceză.
Fitch semnalează obstacole în reducerea deficitului
În evaluarea sa, Fitch evidențiază dificultățile cu care se confruntă executivul înaintea dezbaterilor privind bugetul pentru 2027. Creșterea economică slabă, majorarea costurilor cu dobânzile și fragmentarea politică persistentă complică eforturile de redresare a finanțelor publice.
Potrivit agenției, planul guvernului „evidențiază dificultatea tot mai mare în reducerea deficitului bugetar și stabilizarea datoriei publice într-un context de creștere scăzută, creșterea costurilor dobânzilor și fragmentare politică persistentă”.
La aceste probleme se adaugă tensiunile sociale, care îngreunează consolidarea fiscală și sporesc presiunile pentru creșterea cheltuielilor publice, potrivit Fitch.
Datoria publică a Franței a ajuns la 119% din PIB
Datoria publică a Franței a atins un nivel record de 119% din Produsul Intern Brut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică și Studii Economice, INSEE, citate în materialul de presă.
Nivelul ridicat al îndatorării și creșterea cheltuielilor cu dobânzile pun astfel guvernul de la Paris în fața unei duble provocări: reducerea deficitului bugetar și limitarea costurilor de finanțare, într-un climat politic și social dificil.