Fitch avertizează Franța: creșterea datoriei publice ar putea duce la scăderea ratingului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 12:13

Franța riscă o retrogradare a ratingului de țară dacă datoria publică va continua să crească substanțial, avertizează agenția Fitch Ratings. Înaintea dezbaterilor parlamentare asupra bugetului pentru 2027, agenția atrage atenția asupra dificultăților guvernului de la Paris de a reduce deficitul și de a stabiliza îndatorarea.

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