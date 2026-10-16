Economia globală, vulnerabilă în fața unui nou șoc. Avertismentul șefei FMI: energie scumpă, datorii record și riscul AI. Ce urmează pentru România

Publicat 16 oct. 2026, 19:47 Actualizat 16 oct. 2026, 19:51 Sursă Realitatea PLUS

Economia mondială se confruntă cu riscuri tot mai mari, pe fondul tensiunilor geopolitice, al presiunilor asupra pieței energiei, al datoriilor record și al investițiilor masive în inteligența artificială. Fondul Monetar Internațional avertizează asupra vulnerabilităților care pot amplifica un eventual șoc economic global. În România, efectele s-ar putea resimți direct în buzunarele populației, prin creșterea costurilor la energie și gaze. Nici marile economii ale lumii nu sunt ferite de riscuri, în contextul acumulării unor datorii tot mai mari. Realitatea PLUS a realizat un material despre noua criză economică, impactul asupra planetei și, mai ales, asupra României.

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