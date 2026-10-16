Deficitul bugetar al României, în scădere după nouă luni din 2026. Câți bani s-au dus către investiții

Publicat 16 oct. 2026, 19:49 Actualizat 16 oct. 2026, 19:51

Deficitul bugetar al României a scăzut la 3,82% din PIB după primele nouă luni din 2026, ajungând la 78,52 miliarde de lei. Datele operative prezentate de Ministerul Finanțelor în ședința de Guvern arată o reducere de 1,53 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut.

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