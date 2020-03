Daniel Dăianu, propuneri vitale pentru refacerea economiei românești

"Toate eforturile, in aceasta perioada, trebuie sa fie depuse pentru a salva vieti omenesti. Principalul front de lupta in acest razboi este ceea ce fac medicii, tot personalul medical. Sunt soldatii, de fapt, care se lupta cu aceasta nenorocire. Ei trebuie sprijiniti, protejati", a spus Daniel Daianu, duminica, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

"Nu putem evita o turatie mult inferioara a economiei, in conditiile date. Se intra intr-o logica de supravietuire, de rezistenta. Trebuie sa mobilizezi resurse, sa realoci resurse si, in primul rand, pentru sectorul de sanatate publica, nu vom rezolva prevalent cu spitalele private, trebuie sa ai intregul sistem care sa functioneze, sa fie sprijinit. Statul va trebui sa incerce sa sprijine atat cat poate activitatea economica, in raport cu resursele pe care le are. Ce poate sa puna la bataie Germania, ce poate face statul francez care se gandeste chiar la nationalizari, ce poate sa faca Statele Unite Romania nu poate. Si totusi, se poate realiza o restructurare a bugetului public, o realocare de resurse sa creem spatiul fiscal pentru principalul front de lupta. Trebuie sa incercam sa folosim toate resursele europene de care Romania poate beneficia: fie din bugetul Uniunii Europene, fie de la Banca Europeana pentru Investitii. Ma gandeam chiar pentru protejarea sectorului bancar din Romania nu in sensul protejarii bancilor, ci pentru ca sa nu se opreasca, la un moment dat, functionarea pietelor, ca si Romania, alaturi de alte state membre ale Uniunii care nu fac parte din Zona Euro sa beneficieze de linii de finantare speciala cu Banca Centrala Europeana", a explicat Daniel Daianu.

"Ar trebui, totodata, chiar sa avem comenzi de stat care sa faciliteze reorientarea productiei catre domeniile prioritare, de pilda protejarea a ceea ce inseamna productia care permite populatiei sa nu sufere de sincope in asigurarea cu alimente de baza. Pentru ca nu este exclus ca, in vremuri foarte vitrege, ca la razboi, sa ajungem la rationare de produse de baza. Se poate ajunge si la asa ceva. De aceea indemnurile celor care spun ca nu este cazul sa devalizam magazinele, ca nu trebuie sa umplem magaziile de acasa cu produse de baza, toate aceste indemnuri au sens", a subliniat fostul ministru de Finante.

"Poate ca, in ceea ce priveste resursele, ca ma refeream la nevoia de restructurare, de realocare a resurselor in bugetul public, intr-adevar, este foarte greu de estimat in conditiile de fata care va fi deficitul bugetar. Am vazut afirmatia ministrului Virgil Popescu si este drept ce a spus domnia sa, in sensul ca, daca luni de zile va dura aceasta situatie, e probabil sa depasim bine deficitul de 5%. N-ar fi o tragedie in vremuri atat de vitrege, fiindca daca aceste cheltuieli vor fi temporare, si nu permanente, se va putea accepta asa ceva si nu vom vedea o reactie furioasa, potrivnica, a pietelor internationale. Eu cred ca este poate nevoie si de o taxa de solidaritate pentru a alimenta bugetul public, una care ar insemna ca cei care au venituri ce depasesc un anume nivel sa contribuie la un fond care sa alimenteze bugetul public pentru a redistribui resurse in scopurile pe care le-am evocat, deci sprijinirea principalului front de lupta care e protectia sanatatii publice si sprijinirea unor sectoare economice de rezistenta pentru economia noastra", a mai spus Daianu.