Daniel Dăianu: Nu aș fi renunțat la unele taxe. Nu există resurse pentru majorările anunțate

„Bugetul cum a fost construit pentru acest an a avut carenţe foarte mari şi de concepţie şi de neînţelegere a problemelor economiei. Derapajul de 4,3% ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult”, susţine el.

În ceea ce priveşte legea pensiilor, Dăianu consideră că bugetul nu poate absorbi acest şoc. „Sunt oameni care nu au simţul măsurii, nu au simţul proporţiilor, este vorba de a-ţi da seama ce înseamnă un deficit de 6-7% din PIB.

,,Dorința de ajunge la venituri occidentale, nu corespunde cu forța bugetară. Suntem campioni la deficitul bugetar in 2019. În conditiile date, deficitul ar trece de 6% în 2021 și trece de 7% în 2022.

Noi nu am avut surplus bugetar. România s-a împrumutat an de an. O țară cu deficit atât de mare, precum România, nu are cum să se împrumute. Asta dă naștere la refinațări peste refinanțări\"\", a mai spus Dăianu.

,,Orice cheltuieli suplimentare, orice reduceri de taxe sunt iraționale. Nu cred că există resurse\"\", a punctat șeful Consiliului Fiscal.