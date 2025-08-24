Bursa de Valori București a pierdut peste 6,5 miliarde de lei într-o săptămână. Ce efect au avut declarațiile despre Pilonul II de pensii?

Deciziile netransparente ale guvernului Bolojan stârnesc neîncredere
Deciziile netransparente ale guvernului Bolojan stârnesc neîncredere

Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat o scădere semnificativă în această săptămână, pierzând aproximativ 6,6 miliarde de lei din capitalizare. Evoluția vine pe fondul actualului context politico-economice tensionat și incert, marcat de o serie de declarații controversate care au generat incertitudine în rândul investitorilor.

Potrivit datelor comunicate de instituție, indicele principal BET a scăzut cu peste 3% într-o singură zi, în condițiile măsurilor anunțate privind gestionarea Pilonului II de pensii, la care contribuie milioane de români. Valoarea acestuia  a fost afectat, pierzând 2 miliarde de lei într-o săptămână.

 

  • Capitalizarea totală a coborât de la 269,57 miliarde lei la 263,40 miliarde lei.

  • Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu peste 10%, ajungând la 220 milioane lei.

  • Cea mai bună zi de tranzacționare a fost vineri, cu un rulaj de 75 milioane lei, iar cea mai slabă a fost luni, cu doar 44 milioane lei.

  • Printre cele mai lichide acțiuni s-au numărat Hidroelectrica, Fondul Proprietatea și Banca Transilvania, deși BT a înregistrat o scădere de aproape 5%.

 

Economiștii avertizează că imaginea României în fața investitorilor este fragilă, iar volatilitatea politică poate avea un impact major asupra pieței de capital.