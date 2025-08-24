Potrivit datelor comunicate de instituție, indicele principal BET a scăzut cu peste 3% într-o singură zi, în condițiile măsurilor anunțate privind gestionarea Pilonului II de pensii, la care contribuie milioane de români. Valoarea acestuia a fost afectat, pierzând 2 miliarde de lei într-o săptămână.

Capitalizarea totală a coborât de la 269,57 miliarde lei la 263,40 miliarde lei .

Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu peste 10% , ajungând la 220 milioane lei .

Cea mai bună zi de tranzacționare a fost vineri, cu un rulaj de 75 milioane lei , iar cea mai slabă a fost luni, cu doar 44 milioane lei .

Printre cele mai lichide acțiuni s-au numărat Hidroelectrica, Fondul Proprietatea și Banca Transilvania, deși BT a înregistrat o scădere de aproape 5%.

Economiștii avertizează că imaginea României în fața investitorilor este fragilă, iar volatilitatea politică poate avea un impact major asupra pieței de capital.