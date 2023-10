Încă din copilărie, fetele sunt promise şi învăţate să fie complet supuse bărbatului pe care urmează să îl ia de soţ.



Ba mai mult, la eschimoşi este permis “schimbul de soţii”. În cadrul acestui ritual, bărbatul permite unui alt bărbat să aibă relații sexuale cu soțiile sale. Acest ritual este asociat cu scopuri religioase și este aprobat de șaman. Motivul este dorință de a avea un climat sau condiții de vânătoare mai bune, scrie site-ul Mondonews.ro.



Orgiile "spirituale" de inspirație romană



Tot sub semnului spiritualităţii, locuitorii din Groenlanda practică un ritual care se numeşte “jocul stingerii luminii”. Acesta este o combinaţie de rugăciune și orgie romana. Cuplurile căsătorite se adună într-una din locuințe, șamanul contactează spiritele, se sting luminile, fiecare persoană are raporturi sexuale cu una de sex opus cu care nu este căsătorita, apoi se aprind din nou luminile. Ideea este aceea de a obține cooperarea spiritelor.



Controversata co-căsătorie



Un alt obicei eschimos este co- căsătoria, adică unirea a două cupluri, cu scopul de întărire economică a celor două familii, mai ales în timpuri de restriște. În general fiecare cuplu își păstrează propria gospodărie și soții se schimbă între ei.