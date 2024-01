Spectacolul de teatru "Repetiție pentru o lume mai bună", în regia lui Radu Afrim, a stârnit un interes uriaș, iar site-ul care vinde biletele pentru spectacolole din februarie s-au blocat.

Anunțul a fost făcut chiar pe poagina de Facebook a Teatrului Național București.

"Ne cerem scuze pentru faptul că mulți dintre voi nu au reușit să acceseze în această după-amiază (vineri - N.R.) platforma de bilete. Din păcate, numărul extrem de mare de accesări într-un interval de timp foarte scurt a făcut ca serverele să se blocheze.

Colegii noștri au preluat inclusiv telefonic rezervări, iar la casa de bilete este coadă în acest moment.

Vom încerca să remediem această situație în cel mai scurt timp, dar vom lua măsuri și pe termen lung, în așa fel încât pe viitor să nu mai existe întreruperi. Ne pare rău pentru această situație! Vă mulțumim pentru înțelegere!", se arată într-un anunț urcat pe pagina de Facebook a instituției.

Unii dintre cei care au încerat să-și cumpere bilete au relatat exact ce s-a întâmplat.

"Am intrat la ora 16:00, fix când s-au pus la vânzare, să iau două bilete la “La câțiva oameni distanță de tine” la TNB. (...) Aveam totul deschis, la 16:00 și câteva secunde aveam 2 bilete rând premium în coș. Doar că fix atunci a lovit spiritul antreprenorial și m-am gândit să mai arunc două. Am mai pus două bilete în coș, dar apoi site-ul de bilete a crăpat și am mai rămas acum doar cu spiritul antreprenorial, că restul s-a vândut," a relatat cineva.