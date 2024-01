Inițial, calendarul roman avea 10 luni de câte 30 sau 31 de zile și începea în martie. Din acest motiv, ultima lună era decembrie (a zecea), iar ianuarie și februarie nu existau. Anul "romulean" avea 304 zile.



Calendarul pompilian a adus încă 50 de zile, în total 354 sau 355, dar și două luni în plus, botezate ianuarie și februarie. Cu excepția lui februarie, celelalte luni aveau număr impar de zile, pentru că numerele pare erau considerate ghinioniste.



Abia reforma iuliană ne-a adus calendarul cu douăsprezece luni de câte 30 sau 31 de zile, cu excepția lunii februarie, care are 28 sau 29 de zile, din patru in patru ani. 2024 este un astfel de an, numit bisect, cu luna februarie "lungă".