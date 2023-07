Sir Cristopher Lee, poate cel mai mare actor care l-a personificat pe Dracula și cunoscut publicului mai tânăr drept Saruman din "Regii Inelelor", i-a servit vărului său Ian Fleming drept model pentru agentul 007 James Bond.





O parte din biografia acestuia reproduce episoade din viața lui Lee. În al Doilea Război Mondial, acesta a fost ofițer de informații în Royal Air Force, într-un departament pentru Operațiuni Speciale. Legenda spune că ar fi fost un vânător de criminali naziști.





În perioada când producătorii britanici începeau să tatoneze pentru prima ecranizare James Bond, Cristopher Lee era deja o celebritate. Prima sa apariție în rolul contelui Dracula, din 1958, a fost catalogată drept un „debutul triumfal", iar filmul este considerat una dintre cele mai bune producții din genul horror. Capodopera actoricească a lui Lee este însă un alt horror cult, "The Wicker Man".

Deși Fleming s-a gândit să-l propună pentru rolul negativ din "Dr.NO", primul din seria Bond, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Ulterior, Cristopher Lee a întrupat un personaj negativ din franciza: Francisco Scaramanga în "The Man with the Golden Gun", din 1974.



Faima sa a explodat din nou, în anii `2000, cu rolurile contelui Dooku în mai multe filme Star Wars, dar mai ales Saruman în ambele trilogii Stăpânul Inelelor și Hobbit.

RECORDURILE lui Cristohper Lee

- a fost singurul membru al distribuției "Stăpânul Inelelor" care l-a întâlnit pe Tolkien, autorul cărților care au stat la baza trilogiei;



- este cel mai bun "Dracula" din istoria cinematografie. A interpretat rolul de 12 ori.

- a intrat în Guinness ca cel mai citat actor de pe ecrane.



- la 90 de ani, a lansat cântecul heavy metal „Let legend Mark Me as the King”.