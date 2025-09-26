Pești

Pentru nativii Pești, următoarea perioadă vine cu o veste bună. A venit, în sfârșit, momentul ca aceștia să renunțe și să se debaraseze de bagajul emoțional pe care l-au cărat cu ei zi de zi în ultimii ani.

În sfârșit a venit momentul ca să uite de tot ce s-a întâmplat în trecut, să uite de oamenii care i-au dezamăgit și trădat în dragoste și să marcheze astfel sfârșitul unor cicluri toxice. În momentul în care vor reuși să renunțe la dependența emoțională și nu vor mai sta în relații doar de teama singurătății, nativii zodiei Pești vor înflori și se vor simți mult mai bine, iar acest lucru se va vedea și cu ochiul liber.

Gemeni

Și pentru nativii zodiei Gemeni perioada grea s-a terminat, iar acum trec printr-o transformare fizică și psihică greu de ignorat. Nu mai lasă pe nimeni să le vadă vulnerabilitățile, sunt încurajați să iasă mai mult, să cunoască pe cineva și să înceapă o nouă viață. Nu este exclus ca nativii zodiei Gemeni să facă acest lucru într-un nou oraș sau într-o altă țară, să se debaraseze complet de trecut și de oamenii care nu i-au apreciat la momentul potrivit.

În drumul lor, cineva special își face loc și îi ajută să se simtă din nou fericiți și împliniți.

Scorpion

În următoarea perioadă, și Scorpionul trece printr-o transformare pe măsură ce abordează dragostea într-un alt mod față de cum a făcut-o până acum. Acesta învață să renunțe la posesivitatea de care a dat dovadă până acum și învață să renunțe la control și își deschide mai ușor sufletul. A venit momentul pentru nativii zodiei Scorpion să pună capăt ciclurilor karmice și să aibă mai multă încredere în ei.

Săgetator

Și pentru nativii zodiei Săgetător perioada grea se încheie, iar ghinionul îi părăsește în următoarea perioadă. După ce reușesc să iasă din inconstanță și evitare, nativii zodiei Săgetător încep să se concentreze pe ruperea unui tipar de a căuta niște parteneri cu care să se potrivească perfect și nu își mai doresc nici situații imposibile, ci vor lucruri mult mai simple.

Pentru perioada următoare, nativii zodiei Săgetător sunt încurajați să își exprime mai ușor sentimentele. În acest mod, este foarte probabil ca în viața lor să vină persoana potrivită la momentul potrivit. Este momentul pentru a începe o nouă viață frumoasă, plină de iubire și de sentimente frumoase. De asemenea, cei care au pus până acum cariera mai presus decât dragostea ar trebui să inverseze lucrurile și astfel viața lor se va schimba în bine. De fiecare dată când vor prioritiza dragostea, momentele petrecute alături de familie, acești nativi vor simți din partea celor dragi numai bucurie și liniște, potrivit sursei.