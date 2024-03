Dragonul de Lemn aduce cu sine darul intelepciunii si al echilibrului, inspirandu-ne sa ne indreptam atentia catre dezvoltarea personala si spirituala. Zodiile norocoase vor simti cum aceste energii le pot ghida pasii si le pot oferi sprijinul necesar pentru a se confrunta cu provocarile vietii si a se deschide catre oportunitatile care le asteapta.

De-a lungul acestei saptamani, Dragonul de Lemn ne invata ca fiecare experienta este o oportunitate de crestere si de evolutie, iar prin acceptarea si integrarea acestor invataminte, putem atinge un nivel superior de constiinta si echilibru interior. Este momentul ideal pentru zodii sa-si descopere adevarata putere interioara si sa-si manifeste intelepciunea cu generozitate si compasiune fata de ceilalti.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Saptamana viitoare va fi una plina si ocupata dar asigura-te ca faci tot ce poti ca sa te asiguri ca iti petreci timpul liber productiv sau creativ. Indiferent cat esti de grabit sau ce responsabilitati ai, trebuie sa faci anumite lucruri doar pentru tine. Se numeste a trai in echilibru. In weekend te vei ocupa mai mult de atmosfera de familie.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Vor fi momente saptamana viitoare in care te vei intreba de ce se pare ca tot nu primesti ajutor real. Este pentru ca majoritatea oamenilor din viata ta se bazeaza pe tine sa faci tu si sa pui tu toate lucrurile la punct. Asta este un lucru bun pentru ca macar tu faci totul bine si temeinic. Mijlocul saptamanii si weekendul te vor gasi fiind mai relaxat si rasfatat cu sine. De ce sa nu te tratezi cu mancaruri ce iti plac mult?

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Nu fi frustrat atunci cand alti oameni nu vad lucrurile asa cum le vezi tu. Pur si simplu asa stau lucrurile si trebuie sa accepti si sa mergi mai departe facand ce stii tu mai bine. Toata saptamana va depinde doar de tine sa iti tii viata in ordine. Oricine incearca sa te traga de pe drumul tau cerand ajutor, trebuie sa spui NU.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Sunt mari sanse sa intalnesti oameni noi in experiente noi saptamana viitoare. Unii dintre nativi veti incepe un job nou sau veti merge la interviuri de job, altii va veti acomoda cu un loc nou. Fii curajos si mergi inainte, indiferent cum te simti in interior. Puterea nu tine de cum te simti ci de ceea ce faci. Nu exista nimic din ce se petrece cu care tu sa nu te descurci.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Indiferent ce crezi sau in ce esti implicat, fii plin de consideratie fata de gandurile si emotiile altor oameni. Vei dori sa faci totul si sa ai totul gata repede, dar nu toata lumea este confortabila sau poate sa se miste in ritmul tau. Vei avea conversatii interesante saptamana viitoare, sa ca tine-ti mintea deschisa si pregatita sa primesti idei noi si concepte benefice pentru viitor. Este un timp excelent sa faci progrese la job sau in propria ta afacere.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Situatiile dificile pot insemna decizii dificile necesare a fi luate. Cu toate astea nu te panica, pentru ca saptamana este mai mult despre a seta relatiile corecte cu alte persoane decat schimbari mari de viata. Fii sincer dar cu tact. Pe la mijlocul saptamanii sunt sanse sa te apropii de cineva special si daca esti singur este o oportunitate sa intalnesti pe cineva nou. Lasa weekendul sa iti aduca magia sa.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Poate crezi ca saptamana aceasta este despre a face sau termina lucrurile dar va trebui sa amani sau intarzii proiecte si sarcini ca sa fii acolo pentru cineva apropiat. Cuvintele tale si bunatatea ta sunt necesare. Fa tot ce poti dar nu te stresa. Nu poti fi in acelasi timp peste tot sau sa faci totul deodata.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Gandeste-te mai bine la nevoile altora inainte de a te comite la planuri ferme ale acestei saptamani. Uneori este nevoie sa pui mai presus de tine si oamenii din viata ta. Dupa mijlocul saptamanii, ritmul duce mai mult spre activitati linistite sau romantice. Ce este mai important, interesul tau sau sa dezvolti o relatie care poate avea potential ? Intalneste-te cu prietenii si organizeaza o reuniune speciala in week-end.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Vanturi creative sufla in zona ta. Fie ca te reintorci la vechi proiecte artistice, fie ca organizezi ceva nou sau iti renovezi casa, permite inspiratiei sa zburde, te sfătuiesc astrologii. Energiile celeste se agita sa iti ghideze imaginatia. Toate saptamana trebuie sa dai dovada de tact cu oamenii speciali din viata ta. cel putin unul dintre ei va avea nevoie de ghidare subtila. Nu incerca sa ii fortezi.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Poate ca nu intelegi de ce oamenii actioneaza asa cum o fac, dar saptamana aceasta trebuie sa incerci sa te acomodezi cu comportamente ciudate. Munca va fi sustinuta iar daca familia iti va fi preocuparea principala, este un timp bun sa organizezi activitati si sa rezolvi probleme educationale. Toti Dragonii trebuie sa aiba grija mai bine de ei in aceasta perioada a anului.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Daca vrei sa termini totul saptamana aceasta, continua sa avansezi ! Cereri de la prieteni sau membri de familie vor adauga mai multa incarcare de munca la agenda ta si asa incarcata, dar favorurile pe care le faci acum vor aduce beneficii solide in viitor. Dupa mijlocul saptamanii, este mai bine sa te concentrezi pe relatiile tale cheie, in special daca incerci sa construiesti un parteneriat amoros.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Asteapta-te la evenimente ce tin de transport, intarzieri sau nevoia de service, de reparatii sau de schimbare de masini sau alte mijloace de locomotie. Cei ce isi planifica calatorii isi vor gasi drumul netezit de energiile pamantului. La munca sau pe teme juridice, legale sau de proprietati, pregateste-te pentru intalniri si fii sigur ca stii despre ce vorbesti si ce vrei. Weekendul iti va furniza timp placut de relaxare.

