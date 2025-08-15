Ziua Marinei 15 august 2025. De ce se trag 21 de salve de tun. De unde provine obiceiul?

Prin descărcarea tunurilor, o navă de război care se apropia de un ţărm străin îşi dovedea astfel bunele intenţii, deoarece nu avea cum să-şi reîncarce tunurile la timp, înainte de a intra în bătaia tunurilor de pe uscat.
Iniţial erau trase 7 salve de tun de pe nave, întrucât, de obicei, pe o navă se aflau 7 tunuri. Dar, este posibil ca şi semnificaţia specială, astrologică şi biblică a numărului 7 să fi avut influenţă în stabilirea acestui număr.
Tunurile de pe uscat puteau trage cam de 3 ori mai multe salve de tun, faţă de cele de pe nave, având o cantitate mai mare de muniţie la dispoziţie.
Astăzi salutul cu 21 de salve de tun este acordat în onoarea Zilei Naţionale, a Imnului sau Drapelului naţional sau în onoarea unui suveran sau a unui şef de stat străin.
Pe timpul intonării Imnului Naţional al României de Ziua Marinei, pe 15 august 2025, în semn de salut, se vor executa 21 de salve de tun de către militarii din Batalionul 345 Artilerie „Tomis” conduși de sublocotenent Cosmin Mihai Ghiță.