Ziua Marinei 15 august 2025. De ce se trag 21 de salve de tun. De unde provine obiceiul?

Prin descărcarea tunurilor, o navă de război care se apropia de un ţărm străin îşi dovedea astfel bunele intenţii, deoarece nu avea cum să-şi reîncarce tunurile la timp, înainte de a intra în bătaia tunurilor de pe uscat.

Iniţial erau trase 7 salve de tun de pe nave, întrucât, de obicei, pe o navă se aflau 7 tunuri. Dar, este posibil ca şi semnificaţia specială, astrologică şi biblică a numărului 7 să fi avut influenţă în stabilirea acestui număr.

Tunurile de pe uscat puteau trage cam de 3 ori mai multe salve de tun, faţă de cele de pe nave, având o cantitate mai mare de muniţie la dispoziţie.

Astăzi salutul cu 21 de salve de tun este acordat în onoarea Zilei Naţionale, a Imnului sau Drapelului naţional sau în onoarea unui suveran sau a unui şef de stat străin.