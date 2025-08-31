Călin Georgescu se va prezenta mâine în fața polițiștilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum a fost nevoit să o facă în fiecare zi de luni.

Tototdată, liderul suveranist va afla mâine dacă va scăpa de aceasta măsură a controlului judiciar. El se va prezenta în instanță, la Judecătoria Sectorului 1 unde se va decide dacă această măsură va fi ridicată sau menținută pentru alte 60 de zile.

Știm că se pun foarte multe presiuni asupra anchetelor în care este implicat Călin Georgescu. Potrivit unor surse, candidatul interzis la alegerile prezidențiale ar urma să fie chemat în fața procurorilor de la DIICOT.

Mobilizare pe rețelele de socializare

Întrucât luni va fi o zi importantă pentru Călin Georgescu, susținătorii acestuia s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Susținătorii fac apeluri ca în fața Judecătoriei sectorului 1 unde se va judeca dosarul lui Călin Georgescu, să se strângă cât mai mulți oameni și să rămână până la pronunțarea hotărârii.

Manevrele sistemului împotriva valului suveranist. Noi atacuri orchestrate împotriva lui Călin Georgescu