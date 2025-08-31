Zi importantă pentru Călin Georgescu. Liderul suveraniștilor află luni dacă scapă de controlul judiciar. Susținătorii se mobilizeaza pe rețelele de socializare

Zi importantă pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu se prezintă mâine la Poliție pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, iar în aceeași zi, liderul suveranist va ajunge în fața instanței de la judecătoria Sectorului 1, acolo unde magistrații decid dacă îi mențin sau nu controlul judiciar. Potrivit unor surse, candidatul interzis la prezidențiale ar putea fi și citat la DIICOT, pentru audieri.

Călin Georgescu se va prezenta mâine în fața polițiștilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov pentru a semna în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum a fost nevoit să o facă în fiecare zi de luni. 

Tototdată, liderul suveranist va afla mâine dacă va scăpa de aceasta măsură a controlului judiciar. El se va prezenta în instanță, la Judecătoria Sectorului 1 unde se va decide dacă această măsură va fi ridicată sau menținută pentru alte 60 de zile.

Știm că se pun foarte multe presiuni asupra anchetelor în care este implicat Călin Georgescu. Potrivit unor surse, candidatul interzis la alegerile prezidențiale ar urma să fie chemat în fața procurorilor de la DIICOT.

Mobilizare pe rețelele de socializare

Întrucât luni va fi o zi importantă pentru Călin Georgescu, susținătorii acestuia s-au mobilizat pe rețelele de socializare. Susținătorii fac apeluri ca în fața Judecătoriei sectorului 1 unde se va judeca dosarul lui Călin Georgescu, să se strângă cât mai mulți oameni și să rămână până la pronunțarea hotărârii. 

