”Numărul total al diferitelor rachete de croazieră pe care Rusia le-a folosit împotriva noastră se apropie de 3.500. Este pur şi simplu imposibil să numărăm loviturile artileriei ruseşti - sunt prea multe, sunt prea intense. Şi, în acelaşi timp, statul terorist nu încetează să se joace cu structurile internaţionale şi are încă o dată îndrăzneala de a convoca Consiliul de Securitate al ONU pentru a discuta despre propriile provocări, despre propria teroare de la centrala nucleară Zaporojie”, spune preşedintele Ucrainei în mesaj.

El continuă: ”Le sunt recunoscător tuturor politicienilor europeni care nu uită că este nevoie de cel de-al optulea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei”.



”Cu cât intervalul dintre pachetele de sancţiuni este mai lung, cu atât mai mare este îndrăzneala Rusiei. Şi sunt recunoscător tuturor prietenilor noştri, tuturor prietenilor libertăţii din diferite ţări ale lumii, care promovează necesitatea de a recunoaşte realitatea obiectivă şi de a defini legal Rusia ca stat terorist. Această decizie va veni mai devreme sau mai târziu”, a arătat el. .





Preşedimtele Ucrainei mai arată că operaţiunile de căutare la locul atacului ocupanţilor asupra unei clădiri rezidenţiale din Harkov s-au încheiat.



”Clădirea a fost distrusă miercurea trecută de un bombardament rusesc. Abia astăzi am reuşit să scoatem corpurile tuturor morţilor de sub dărâmături. Numai acest atac rusesc a provocat moartea a 19 persoane”, mai afirmă Zelenski.



Zelenski arată că luni a fost fondat noul format diplomatic şi de securitate "Iniţiativa de la Kiev".



”Vecinii europeni ai Ucrainei participă deja la lucrările acesteia. Aceştia sunt Polonia, Ungaria, România, Slovacia şi statele baltice. Vom implica treptat şi alte ţări. În cadrul formatului "Iniţiativa de la Kiev", activitatea se desfăşoară la nivelul consilierilor de politică externă ai şefilor de stat. (..) Acest format ne va permite să consolidăm cooperarea în regiune şi protecţia comună a intereselor noastre, în primul rând a securităţii. Aceasta este o linie foarte promiţătoare a activităţii noastre în direcţia euro-atlantică”, mai menţionează Zelenski.



Preşedintele Ucrainei anunţă şi veşti bune în materie de infrastructură, arătând că ramura feroviară care leagă Ucraina de Moldova a fost modernizată şi lansată.



”Această rută a fost închisă timp de aproape 25 de ani, iar acum funcţionează din nou pentru Ucraina. Este o direcţie de transport importantă. Iar volumul mediu de marfă pe an poate fi de aproximativ 10 milioane de tone. Sunt recunoscător partenerilor noştri din Moldova”, spune Zelenski.