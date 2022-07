Război Ucraina. Volodimir Zelenski a transmis în mesajul său video de miercuri noapte că artileria occidentală pe care au primit-o „a început să lucreze foarte puternic”.

Război Ucraina. „În sfârșit, se simte că artileria occidentală, armele pe care le-am primit de la partenerii noștri, funcționează foarte bine, puternică, la întreaga capacitate. Precizia lor este exact cum trebuie să fie. Apărătorii noștri provoacă lovituri foarte vizibile asupra pozițiilor ruse importante pentru logistica lor”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul său de miercuri noapte, potrivit Unian.net.

Ucraina a primit doar patru sisteme HIMARS. Statele Unite s-au angajat să livreze opt până la jumătatea lunii iulie. Imagini cu sistemele HIMARS în acțiune au început să apară pe rețelele de socializare încă de pe 24 iunie, dar primele imagini oficiale au fost difuzate pe 4 iulie.

Război Ucraina. Președintele Ucrainei a mai spus în mesajul său că este sigur că în perioada următoare pierderile rușilor vor crește foarte mult. Volodimir Zelenski a anunțat că apărătorii ucraineni dau lovituri foarte precise asupra depozitelor rusești și a altor poziții de pe front ale forțelor ruse.

Război Ucraina. „Loviturile foarte precise ale apărătorilor ucraineni reduc semnificativ potențialul ofensiv al armatei ruse. Pierderile invadatorilor vor crește în fiecare săptămână, la fel ca și posibilitatea de a le înlocui", a mai spus Zelenski, potrivit CNN.

Război Ucraina. În acest moment, se știe că trupele ruse au pierdut deja 11 depozite cu arme și muniții în aproape o săptămână.

Război Ucraina. Consilierul președintelui ucrainena - Aleksei Arestovich a declarat miercuri seară că are „mari îndoieli” că ocupanții vor putea „doborî” sau confisca aceste sisteme de rachete cu lansare multiplă HIMARS.

Război Ucraina. "Este foarte greu. Foarte, foarte greu să le distrugi. Imaginați-vă o zonă împădurită cu râpe, cu dezvoltare urbană, fabrici abandonate de-a lungul liniei frontului. Cu toate forțele speciale ale lumii, și nu doar nefericitele forțe speciale ruse, e greu... Admit că pot distruge HIMARS, unul, al doilea, al treilea, al cincilea sau al zecelea, se întâmplă, este război. Dar am foarte mari îndoieli că vor putea confisca cel puțin două pentru întreaga companie”, a spus Arestovich.

Război Ucraina. Despre știrile false lansate de rusi că armata invadatoare ar fi reușit să distrugă sisteme de rachete HIMARS MLRS, Arestovich spune că „toate aceste inventii patetice arată cât de multe probleme le ridică aceste HIMARS”, potrivit Unian.net.

Război Ucraina. Duminică, 4 iulie, armata ucraineană a raportat că sistemele de rachete cu lansare multiplă HIMARS au lovit deja în pozițiile rușilor în direcția Zaporojie.

Război Ucraina. Moscova a anunțat miercuri că forțele ruse ar fi distrus două depozite de muniție care depozitau rachete HIMARS în apropierea liniei de front, într-un sat la sud de Kramatorsk, în regiunea ucraineană Donețk – principalul obiectiv al trupelor rusești după capturarea regiunii Lugansk la sfârșitul săptămânii trecute. Ministerul a publicat și imagini video în care este prezentat acest atac, potrivit Ria Novosti, citată de Reuters. Agenția internațională de presă a precizat că nu a putut verifica în mod independent atacul prezentat de ruși.

Russia claims this is footage of a strike and destruction of a HIMARS system pic.twitter.com/4ewBYC9uvs