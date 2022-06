Războiul în Ucraina ar putea intra într-o nouă fază după ce ministrul ucranean al Apărării Oleksiï Reznikov a anunţat, joi, sosirea în Ucrana a unor lansatoare de rachetă americane de tip HIMARS.

Noile arme ar urma să consolidează arsenalul militar și capacitatea de ripostă a armatei ucrainene împotriva invaziei Rusiei, relatează AFP.

Reznikov a postat o imagine cu acest sistem mobil lansator de rachete, instalat pe blindate uşoare.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp