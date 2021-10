Conducerea SCJU Arad a anunţat, miercuri, că toate cele 330 de paturi alocate pacienţilor cu COVID-19 sunt ocupate, dar şi cele 37 de paturi ATI pentru aceşti bolnavi.



În aceste condiţii, pacienţii care vin şi sunt confirmaţi infectaţi cu SARS-CoV-2, având nevoie de spitalizare, sunt îngrijiţi în UPU, unde se fac şi toate investigaţiile medicale, în regim de spitalizare de zi, pentru persoanele infectate cu coronavirus.



În prezent, 39 de pacienţi necesită internare, dintre care 11 la ATI, dar nu mai sunt locuri nici măcar la UPU, unde doar în ultimele 24 de ore s-au prezentat 144 de persoane cu diferite afecţiuni medicale.



,,Suntem în situaţia în care toate paturile alocate pentru COVID-19 sunt ocupate, iar zeci de pacienţi aşteaptă un loc în Unitatea Primire Urgenţe. De la începutul acestui val am depus eforturi susţinute pentru a asigura paturi necesare. Împreună cu medicii am găsit soluţii şi am deschis pe rând secţie după secţie, până am ajuns la 330 de paturi.

Săptămâna trecută s-a lucrat la foc continuu pentru a putea reloca Secţia Clinică Terapie Intensivă II, obţinând astfel încă zece paturi pentru pacienţii pozitivi. Totuşi, aceste paturi au devenit, de pe o zi pe alta, neîncăpătoare, deoarece zilnic în Unitatea Primire Urgenţe Arad se prezintă în jur de 40-50 de cetăţeni pozitivi, marea majoritate necesitând internare", a declarat managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu, potrivit Agerpres.



Spitalul a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Arad deschiderea sau suplimentarea de paturi şi în spitalele orăşeneşti din judeţ, precum Sebiş sau Ineu.



,,Aseară, Spitalul Orăşenesc Sebiş a alocat zece paturi pentru pacienţii COVID-19, însă, dacă numărul prezentărilor în urgenţe rămâne la câteva zeci, nici acestea nu vor fi suficiente. Mai avem secţii unde sunt internaţi pacienţi cu alte afecţiuni medicale, dar nu le putem introduce pe toate în circuit COVID deoarece în paralel cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 medicii spitalului tratează pacienţi din tot judeţul, cu alte afecţiuni medicale, sau pacienţi care necesită în regim de urgenţă intervenţii chirurgicale sau ortopedice. Internarea pacienţilor cu SARS-CoV-2 şi în alte spitale din judeţ ar fi de un real folos pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, pentru că astfel putem păstra un număr suficient de paturi pentru cetăţenii care se prezintă şi cu alte probleme de sănătate", a mai spus Florina Ionescu.



În ultimele 24 de ore, în judeţul Arad au fost confirmate 347 infectări cu SARS-CoV-2, iar de la începutul pandemiei şi până acum au fost confirmate 30.389 de infectări. Dintre cei care au făcut boala COVID-19, 1.133 au murit, şapte decese fiind înregistrate doar în ultimele 24 de ore. În prezent sunt active 3.463 de cazuri în judeţul Arad, iar 369 persoane sunt internate în spitale.