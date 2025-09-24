Un zbor de expulzare din Marea Britanie a adus în România mai mulți infractori condamnați. La bord, persoanele deportate au primit carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline, detaliu despre care ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, a mărturisit că „nu dă bine”. Oficialul a avertizat totodată asupra retoricii tot mai agresive a extremei drepte și a promis intensificarea expulzărilor.

Shabana Mahmood, a atenţionat că retorica extremei drepte „scapă de sub control” şi a promis să îmbunătăţească securitatea la graniţe, notând totodată că politicienii sunt datori să nu lase patriotismul să treacă linia spre naţionalism, relatează miercuri dpa şi PA Media. „Preluând controlul asupra graniţelor noastre, cred că acest lucru creează spaţiul ca britanicii obişnuiţi, decenţi, să fie primitori cu cei care vin în ţara noastră (...). Cred că o frontieră sigură este necesară pentru menţinerea a ceea ce sunt de fapt relaţii interrasiale foarte pozitive în ţara noastră”, a spus ministrul britanic, în declaraţii pentru ITV News.

„Sunt de asemenea preocupată de ascensiunea extremei drepte, sunt foarte preocupată de o parte din retorică, cred că scapă de sub control şi mă îngrijorează unde ar putea duce acest lucru. (...) Ca politicieni, trebuie să menţinem linia între patriotism şi naţionalism”, a subliniat ea. Mahmood a făcut aceste declaraţii pentru ITV News în contextul în care canalul a primit acces la un zbor de expulzare din Regatul Unit pentru infractori străini, prin care 47 de persoane care iniţial au venit legal în Marea Britanie, dar apoi au comis infracţiuni – inclusiv furturi, infracţiuni sexuale şi crime – şi au fost condamnate la pedepse cu închisoarea, au fost transportate în România.

La bordul avionului, celor expulzaţi li s-au înmânat carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), ceea ce Mahmood a mărturisit că „nu dă bine”.

„O expulzare voluntară este de fapt mai ieftină pentru contribuabilul britanic. De mult timp oferim pachete financiare ca stimulent ca oamenii să renunţe la încercările de a rămâne în ţara noastră, să se îmbarce într-un zbor şi să plece”, a remarcat ministrul britanic.

Mahmood a mai spus că intenţionează să „intensifice” expulzările în cadrul acordului încheiat în iulie cu Parisul, care prevede revenirea în Franţa a migranţilor ajunşi la bordul unor mici ambarcaţiuni în Regatul Unit, în schimbul trimiterii de cealaltă parte a Canalului Mânecii a unor migranţi care se află în Franţa şi care solicită azil în Marea Britanie. „Voi creşte aceste numere şi sper să spun mai multe despre asta în săptămânile următoare”, a adăugat Mahmood.