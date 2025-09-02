INGREDIENTE:

1 kg de ardei multicolori, din toate soiurile;

1 kg de morcovi;

300 gr de păstârnac;

300 gr de rădăcină de pătrunjel;

300 gr țelină;

3 kg de roșii;

2 legături de pătrunjel verde;

2 crenguțe de țelină;

2 linguri cu sare pentru murături, neiodată.

MOD DE PREPARARE:

Primul pas pentru prepararea zarzavatului este să pregătești legumele. Atenție! Procesul de spălare și curățare necesită destul de mult timp, motiv pentru care trebuie st te înarmezi cu răbdare.

Curăță morcovii, țelina, păstârnacul și pătrunjelul, după care clătește-le cu apă rece și pune-le în site la scurs. După scurgere, toacă-le sau răzuiește-le, așa cum obișnuiești să le adaugi în ciorbe.

Apoi, spală și ardeii, curăță-i și toacă-i după preferințe. Spală verdeața și las-o la scurs.

Pentru curățarea roșiilor, mai întâi pune apa într-o cratiță pe foc până atinge punctul de fierbere. Scufundă roșiile în apă și lasă-le să se opărească pentru aproximativ un minut. Cu o spumieră, transferă roșiile în alt vas cu apă foarte rece. Este necesar acest pas pentru a stopa procesul termic. Apoi poți decoji roșiile. Le secționezi în jumătăți pentru a îndepărta cotoarele, apoi le toci în cuburi. Descoperă aici cum se prepară și rețeta de bulion de roșii cu ardei copți.

După care, toacă mărunt și frunzele de țelină cu lujeri cu tot, dar și pătrunjelul verde.

Atunci când ai toate legumele și verdețurile tocate, pune-le într-un bol încăpător, adaugă sarea și amestecă-le bine. Lasă-le 10-15 minute în bol pentru a pătrunde bine sarea în ele și a se forma lichid.

În timp ce legumele sunt amestecate cu sare în bol, poți steriliza borcanele și capacele. Apoi, scurge bine legumele de sucul lăsat și îndeasă zarzavatul în borcanele sterilizate. Toarnă și câte puțin suc peste acestea, până la umplerea borcanelor. Închide ermetic borcanele cu capacele din dotare.

Sucul scurs de la legume nu se aruncă, pune-l în sticle la frigider și îl poți folosi ulterior în diferite rețete de ciorbă sau supă. După ce ai umplut toate borcanele cu zarzavat și le-ai închis ermetic, urmează sterilizarea acestora.

Pentru acest proces trebuie să pui într-o cratiță cu pereții mai înalți un ștergar curat. Apoi, pune borcanele în cratiță și toarnă apă până la gâtul acestora. Aprinde flacăra aragazului la intensitate medie și așază cratița cu borcane pe ea. Fierbe borcanele cu zarzavat pentru ciorbe pentru aproximativ 50-60 de minute, de când apa din cratiță începe să fiarbă.

La final lasă borcanele în apă, după ce ai stins flacăra, până când se vor răci complet. Apoi poți să le scoți din apă să le ștergi și să le pentru a le depozitezi pe raftul din cămară.