Președintele rus Vladimir Putin vizitează marți Iranul. Liderul rus s-a întâlnit cu președinții Turciei și Iranului. Aceasta este a doua călătorie internațională a lui Putin și prima în afara fostei Uniuni Sovietice de când Rusia și-a început invazia în Ucraina. Vizita anterioară, de la sfârșitul lunii iunie, a avut loc în Tadjikistan și Turkmenistan.

Președintele rus Vladimir Putin a aterizat, marți seară, la Teheran, pentru discuții cu președintele iranian Ebrahim Raisi și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Televiziunea rusă de stat a distribuit imagini cu sosirea lui Putin pe aeroportul din capitala iraniană. Potrivit imaginilor surprinse, președintele rus pare că șchiopătează după ce coboară din avionul prezidențial.

