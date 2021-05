Realitatea Plus

Solicitarea AUR este susținută și de PSD. Aceștia reclamă că au fost încălcate drepturile și demnitatea pacienților.

Cei de la USR-PLUS resping acuzațiile și susțin că vina aparține managerului spitalului. În plus, spun că o astfel de comisie nu este oportună întrucât AUR a depus o plângere și în instanță.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, senatorul AUR, Sorin Lavric, a explicat că rostul anchetei parlamentare este unul moral.

”Comisia va stabili cine sunt răspunzătorii pentru evacuarea pe timp de noapte, precum hoții. Verdictul la care poate ajunge comisia este pur simbolic. Este ca și cum am da un vot de blam fostului ministru Vlad Voiculescu și lui Raed Arafat.

Verdictul nu poate avea putere juridică, de aceea am înaintat o plângere penală la Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Adevăratul deznodământ va fi dat de instanță. Rostul unei asemenea comisii este unul moral și simbolic. Ce s-a întâmplat în acea noapte a fost rușinos”, a spus Lavric.

PSD a subliniat că faptul că susține înființarea acestei comisii nu înseamnă ”un cec în alb” pentru AUR.

”PSD susține înființarea comisiei, dar nu înseamnă că dă un cec în alb AUR. Are destule derapaje în Senat pe care le-am și criticat.

Miza nu există în ceea ce-l privește pe Vlad Voiculescu pentru că deja a fost demis. Interesul principal nu este cel referitor la oficiali, ci ca cetățenii să știe ce s-a întâmplat acolo”, a declarat, la Realitatea Plus, Florin Manole, secretarul general adjunct al PSD.

Citește și: ”Se cer ANCHETE după evacuarea cu scandal de la Spitalul Foișor! Orban: „Cine este responsabil să răspundă”