Trucul pentru a obține cea mai bună cafea

Reteta de cafea la ibric traditionala incepe cu macinarea boabelor intr-o rasnita, nu cu mult timp inainte de a trece la prepararea cafelei - un aspect foarte important, daca iti doresti sa ai parte de gustul autentic. Nu este o cafea tare, dar poti adapta reteta traditionala, in diminetile in care ai nevoie de o portie dubla de energie.

Iata care sunt pasii pe care ii ai de urmat, mai departe:

1. Pentru prepararea unei singure cafele, adauga in ibric o ceasca plina cu apa, o lingurita de cafea, cu varf, si o lingurita de zahar. Daca este vorba despre o ceasca mare, vei avea nevoie de o cantitate de cafea mai generoasa (aproximativ doua lingurite). Mierea poate fi folosita ca inlocuitor pentru zahar, dar in acest caz, ea trebuie adaugata la final, nu inainte sau in timpul fierberii.

2. Amesteca si pune ibricul pe plita, la foc mediu. Secretul cafelei la ibric sta in modul de fierbere, care nu are nicio legatura cu graba (aproximativ 3-4 minute), cafeaua proaspat macinata pastrandu-si astfel aroma.

3. In momentul in care cafeaua incepe sa se umfle, ia ibricul de pe foc, aduna cu o lingurita caimacul format deasupra si toarna-l in ceasca. Unele retete te indeamna chiar sa presari putina cafea macinata peste cantitatea din ibric, sa amesteci si sa obtii astfel caimacul.

4. In sfarsit, poti turna in ceasca cafeaua, care se consuma fierbinte, alaturi de un pahar de apa. Chiar daca reteta traditionala nu prevede acest lucru, cafeaua la ibric va fi mai gustoasa daca adaugi la suprafata cestii putina scortisoara, migdale macinate sau o picatura de esenta de vanilie.