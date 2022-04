Este vorba despre o vizită de o zi a președinților celor două Camere ale Parlamentului român, Marcel Ciolacu, și Florin Cîțu.

Legat de această vizită, există mai multe scenarii. Cel mai probabil, cei doi oficiali ai statului român vor pleca în această seară, vor ajunge la Kiev, vor vizită mai multe zone afectate, inclusiv cele în care armata rusă a comis atrocitățile.

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, vizita este sub semnul întrebării. D in motive, de securitate ar putea să aibă loc mâine

sau chiar să fie amânată cu o zi.

În cazul în care va avea loc conform programului, cel mai probabil ar putea să ți n ă un discurs în Parlamentul Ucrainei.

Detaliile vizitei vor fi ținute la secret din motive de securitate. La Kiev au mai mers înalți oficiali europeni, dar și ai SUA.

Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu, au anunțat că vor vizita Kievului, la invitația președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.